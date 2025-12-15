Było nerwowo, ale się udało. BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała z siódmym zwycięstwem w Tauron Lidze

Siatkarki z Mogilna potrzebowały dłuższej chwili, by "wejść" w to spotkanie (6:2). Bielszczanki szybko straciły jednak przewagę (15:15), a gra bardzo się wyrównała. Stało się jasne, że o wyniku premierowej odsłony zdecyduje nerwowa końcówka. Więcej spokoju zachowały w niej gospodynie, które triumfowały 25:22.

Druga partia rozpoczęła się od mocnego uderzenia ze strony gościń (4:0). Wypracowana na początku przewaga utrzymywała się przez niemal całego seta. W końcówce przeciwniczki nadrobiły stratę (20:21), ale siatkarki z Mogilna potrafiły postawić kropkę nad "i" i doprowadziły do remisu w tym meczu.

Bardzo wyrównaną rywalizację można było oglądać również na początku trzeciej partii. W pewnym momencie siatkarki z Mogilna zdobyły pięć punktów z rzędu i wyszły na prowadzenie. Nie utrzymały go, ponieważ kilka minut później podobną serią popisały się gospodynie. W końcówce dzięki dobrej zagrywce Martyny Borowczak bielszczanki jeszcze "odskoczyły". Tej przewagi już nie zmarnowały. Zespół gości swojej szansy musiał szukać w kolejnym secie.

Ale nie znalazły. Zawodniczki Bartłomieja Piekarczyka bardzo skutecznie kontynuowały to, co rozpoczęły wcześniej. Mogilnianki traciły już wiarę i powoli zaczęło brakować im też sił. Tym razem nerwów w końcówce nie było. Gospodynie wygrały 25:18 i cały mecz 3:1.

BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - Sokół & Hagric Mogilno 3:1 (25:22, 23:25, 25:21, 25:18)