Fatalna sytuacja Polaka w Niemczech. Trener przemówił

Białek jest jedynie rezerwowym, gdyż podstawowym napastnikiem zespołu jest Isac Lidberg.

- Uważam, że Bartosz i Isac mają trudności, gdy grają razem na boisku - przekazał szkoleniowiec. - Jest mi go szkoda. Ale Bartosz jest już bardzo blisko składu - dodał. Ponadto Kohfeldt zaznaczył, że zamierza porozmawiać z naszym zawodnikiem.

- Bardzo w niego wierzę - wyznał na konferencji prasowej. - Ważne jest, aby przez najbliższe pół roku pozostał zdrowy. Spodziewam się po nim naprawdę bardzo dużo, również w rundzie wiosennej - oznajmił, dopowiadając, że pierwszym napastnikiem pozostaje Isac, który jest jednym z najlepszych snajperów w lidze.

Białek w ostatnich pięciu meczach zaliczył łącznie zaledwie siedem minut. Wciąż czeka na debiutanckiego gola w 2. Bundeslidze, choć pod koniec października udało mu się trafić do bramki rywala w meczu Pucharu Niemiec przeciwko FC Schalke 04. SV Darmstadt rozegra kolejne spotkanie w piątek 19 grudnia, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Padebornem.