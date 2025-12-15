Ile zarobili skoczkowie w tym sezonie? Polacy daleko za czołówką

Najwyżej spośród Polaków w zestawieniu zarobków jest debiutant Kacper Tomasiak - siedemnasty (spadek z 12. miejsca). Na koncie 18-letniego Tomasiaka, który w Klingenthal tylko raz punktował, zajmując 18. lokatę w sobotnim konkursie, jest blisko 20 tysięcy euro, czyli około 83 tys. złotych.





ZOBACZ TAKŻE: Alarm w polskich skokach! Ekspert nie gryzł się w język. "To jest przepaść"

Prevc zarobił już 108 275 euro, czyli około 455 tys. zł.

Zwycięzca klasyfikacji generalnej PŚ i lider płac w minionym sezonie Austriak Daniel Tschofenig jest obecnie szósty na liście zarobków (52 550 euro).

Po raz pierwszy w historii FIS nagrody finansowe wypłaca nie w frankach szwajcarskich, lecz w euro. Za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci 15 tys. euro, a za zwycięstwo w kwalifikacjach - 3175 euro. Nagrodę finansową otrzymuje każdy skoczek, który wystąpił w drugiej serii. Za 30. pozycję jest to 500 euro. Za pierwsze miejsce w konkursie drużynowym oraz mikstów każdy z uczestników dostaje 8500 euro.

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.



Lista płac PŚ w skokach narciarskich po 10 z 35 zawodów (kwoty w euro i w złotówkach):





1. Domen Prevc (Słowenia) 108 275 (454 800)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 83 075 (348 900)

3. Anze Lanisek (Słowenia) 64 800 (272 200)



17. Kacper Tomasiak (Polska) 19 850 (83 400)

21. Kamil Stoch (Polska) 13 225 (55 500)

24. Piotr Żyła (Polska) 11 250 (47 300)

34. Dawid Kubacki (Polska) 5 100 (21 400)

36. Paweł Wąsek (Polska) 3 850 (16 200)

39. Maciej Kot (Polska) 2 400 (10 000)

ST, PAP