Czas na kolejne międzynarodowe starcia polskiego zespołu siatkarskiego! Tym razem zawodnicy Aluron CMC Warty Zawiercie zawitają do brazylijskiego Belem, gdzie w dniach 16-21 grudnia rozegrają się Klubowe Mistrzostwa Świata 2025.

W grze o końcowe trofeum jest osiem drużyn podzielonych na dwie grupy. Podopieczni trenera Michała Winiarskiego zagrają w grupie z Volei Renata, Praia Clube i katarskim Al-Rayyan. Transmisje tych spotkań będzie można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu.



Ciekawie zapowiada się również rywalizacja w drugiej grupie, gdzie zobaczymy takie kluby jak: Sada Cruzeiro, Osaka Blueton, Swehly Sports Club oraz Sir Sicoma Monini Perugia. To te ekipy mogą być potencjalnym rywalem Aluron CMC Warty po awansie do fazy pucharowej rozgrywek.



Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy zostały rozegrane po raz pierwszy w 1989 roku. Po kilkunastu latach przerwy imprezę wznowiono w 2009 i od tego momentu są one rozgrywane co roku. Obecna edycja jest dwudziestą w historii. Najwięcej triumfów na koncie mają włoski Trentino Volley oraz brazylijska Sada Cruzeiro, które wygrywały tę imprezę po pięć razy. Tytułu najlepszej klubowej drużyny świata broni Sada Cruzeiro, która w finale KMŚ 2024 pokonała Itas Trentino 3:1.

Mecze Aluron CMC Warty Zawiercie na Klubowych Mistrzostwach Świata siatkarzy 2025:

2025-12-17: Volei Renata – Aluron CMC Warta Zawiercie (środa, godzina 0.20; transmisja – Polsat Sport 1)



2025-12-17: Al-Rayyan Sports Club – Aluron CMC Warta Zawiercie (środa, godzina 20.50; transmisja – Polsat Sport 1)



2025-12-18: Praia Clube – Aluron CMC Warta Zawiercie (czwartek, godzina 20.50; transmisja – Polsat Sport 2)

Polsat Sport