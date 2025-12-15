W brazylijskim Belem trwają Klubowe Mistrzostwa Świata. Wśród ośmiu uczestników turnieju są "Jurajscy Rycerze", srebrni medaliści Ligi Mistrzów 2024/25 oraz wicemistrzowie Polski. W swoim pierwszym spotkaniu w turnieju zmierzą się z gospodarzami imprezy.



ZOBACZ TAKŻE: Koszmarny uraz gwiazdora siatkówki! Czeka go kilka miesięcy przerwy w grze

Siatkarze prowadzeni przez Michała Winiarskiego maja za sobą dobry występ na inaugurację LM. W pierwszej kolejce wygrali z Asseco Resovią Rzeszów 3:1. Są też wiceliderami krajowych rozgrywek.

W Superlidze przodują za to zawodnicy Volei Renata, na czele których stoją Bruno Rezende oraz Mauricio. Zespół ten wygrał 10 z 11 spotkań ligowych.

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Volei Renata w nocy z wtorku na środę w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 00:20.

KP, Polsat Sport