KMŚ: Aluron CMC Warta Zawiercie - Volei Renata. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z Volei Renata w swoim inauguracyjnym spotkaniu Klubowych Mistrzostw Świata. Gdzie obejrzeć to starcie? Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Volei Renata w nocy z wtorku na środę w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Drużyna siatkarzy w żółtych strojach świętuje punkt, na tle siatki i przeciwników.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Volei Renata w KMŚ?

W brazylijskim Belem trwają Klubowe Mistrzostwa Świata. Wśród ośmiu uczestników turnieju są "Jurajscy Rycerze", srebrni medaliści Ligi Mistrzów 2024/25 oraz wicemistrzowie Polski. W swoim pierwszym spotkaniu w turnieju zmierzą się z gospodarzami imprezy. 
 

ZOBACZ TAKŻE: Koszmarny uraz gwiazdora siatkówki! Czeka go kilka miesięcy przerwy w grze

 

Siatkarze prowadzeni przez Michała Winiarskiego maja za sobą dobry występ na inaugurację LM. W pierwszej kolejce wygrali z Asseco Resovią Rzeszów 3:1. Są też wiceliderami krajowych rozgrywek.

 

W Superlidze przodują za to zawodnicy Volei Renata, na czele których stoją Bruno Rezende oraz Mauricio. Zespół ten wygrał 10 z 11 spotkań ligowych. 

 

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Volei Renata w nocy z wtorku na środę w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 00:20.

KP, Polsat Sport
KMŚSIATKÓWKA
