Koszmarny uraz gwiazdora siatkówki! Czeka go kilka miesięcy przerwy w grze

Karolina PotrykusSiatkówka

Bardzo przykre wiadomości napłynęły z Włoch. Tamtejsza prasa poinformowała, że Robertlandy Simon musi przez poważną operację. Znanego siatkarza czeka po niej długa przerwa w grze.

Kubańczyk od dłuższego czasu zmaga się z urazem. Ostatni raz na parkiecie pojawił się pod koniec listopada w meczu ligowym pomiędzy Gas Sales Bluenergy Piacenza z Vero Volley Monza. 

 

Początkowo spekulowano, że problemy 38-latka dotyczą naciągnięcia mięśnia. Sprawa okazała się jednak bardziej poważna. Jak napisano na portalu sportpiacenza.it, doszło do powikłań, w których efekcie Simona czeka operacja. 

 

Z podanych informacji wynika, że środkowy przejdzie zabieg w Finlandii. Po nim czeka go rekonwalescencja. Może ona potrwać nawet kilka miesięcy. Oznacza to spore kłopoty dla klubu z Piacenzy. Będzie musiał sobie bowiem radzić bez swojej gwiazdy przez niemal cały sezon. 

 

Simon to wicemistrz świata 2010 z reprezentacją Kuby. Po opuszczeniu kraju grał w klubach z Włoch, Korei Południowej, Iranu, Kataru oraz Brazylii. Dwukrotnie zdobywał Klubowe Mistrzostwo Świata (2016, 2019). Jest także triumfatorem Ligi Mistrzów 2019 z Cucine Lube Civitanova.

KP, Polsat Sport
