Kryzys plusligowego klubu trwa! "Nam nic na razie nie idzie"

W sobotę 13 grudnia klub z Częstochowy zmierzył się z Asseco Resovią Rzeszów. "Norwid" nie był w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę, przegrywając w czterech setach.

- Myślę że mieliśmy bardzo dobry początek meczu. Do stanu 10:10 graliśmy bardzo dobrą siatkówkę. Mieliśmy dużo obron i wybloków. Potem wróciły jednak nasze problemy. Najpierw popełniliśmy jeden błąd, a potem następne. Przychodzi taki moment, kiedy nasza gra nagle się załamuje i tak niestety na razie to wygląda. Jeśli chodzi o pierwszy i drugi set, to myślę, że w końcówkach nie mieliśmy szans na zwycięstwo. W trzecim myślę, że graliśmy trochę dobrze, ale też Resovia trochę nam tego seta oddała. No a w czwartym od początku już było niedobrze. Myślę, że nie mieliśmy w tym spotkaniu szans na zdobycie punktów - powiedział o tym spotkaniu Indra w rozmowie na stronie "plusliga.pl".

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Kryzys częstochowskiej ekipy zatem cały czas trwa. Zespół spod Jasnej Góry plasuje się na ostatnim miejscu w tabeli z zaledwie pięcioma zdobytymi punktami w 11 spotkaniach.

- Bardzo ciężko coś powiedzieć na ten temat. Ogólnie myślę, że nasz poziom gry idzie w górę. Ostatnie dwa tygodnie naprawdę na treningu bardzo dobrze to wyglądało. Mecz u siebie z Warszawą też myślę, że nie był zły w naszym wykonaniu. Przegraliśmy wprawdzie 0:3, ale ogólnie myślę, że to był dobry mecz. Widać, że brakuje nam takiej pewności siebie. Jak wszystko idzie, to gra się zawsze lepiej. Nam nic na razie nie idzie, więc gra się bardzo ciężko. Musimy złapać pewność siebie i mam nadzieję, że potem wszystko będzie się lepiej układało - stwierdził Indra.

ZOBACZ TAKŻE: Niespodzianka w finale KMŚ siatkarek! Zespół Joanny Wołosz nie obronił trofeum

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa swój kolejny mecz na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce rozegra już w środę 17 grudnia. Siatkarze "Norwida" zmierzą się z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.