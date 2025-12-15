"Wojskowi" od dłuższego czasu tkwią w głębokim kryzysie. Drużyna prowadzona przez Inakiego Astiza zajmuje odległe miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy i odpadła już z Pucharu Polski, gdzie broniła trofeum wywalczonego w ubiegłym sezonie. Niestety, ich przygoda z Europą również dobiega końca. Wiadomo już, że niezależnie od wyniku meczu z Lincoln Red Imps, stołeczny klub pożegna się z Ligą Konferencji.

Bilans warszawian w tych rozgrywkach nie przemawia na ich korzyść - aż cztery porażki i tylko jedno zwycięstwo. Jedynym jasnym punktem tej kampanii LK była wygrana z Szachtarem Donieck (2:1), wydarta w ostatnich sekundach dzięki pięknej bramce Rafała Augustyniaka. W pozostałych starciach - z Samsunsporem (0:1), Celje (1:2), Spartą Praga (0:1) oraz Noah (1:2) - górą byli rywale.

Czwartkowy przeciwnik Legii to jedna z największych sensacji tej edycji europejskiego pucharu. Zespół z Gibraltaru zgromadził na swoim koncie siedem punktów i zajmuje 24. miejsce w tabeli, czyli ostatnie, które daje awans do fazy pucharowej. Warto pamiętać, że Lincoln Red Imps potrafi grać z polskimi zespołami - w drugiej kolejce niespodziewanie pokonali Lecha Poznań 2:1.

Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa - Lincoln Red Imps w Lidze Konferencji?

Transmisja meczu Legia Warszawa - Lincoln Red Imps rozpocznie się w czwartek o godzinie 20:20. Transmisja w Polsacie Sport Extra 3 oraz na platformie Polsat Box Go. Spotkanie będzie można śledzić również w ramach transmisji łączonej ze starć wszystkich polskich klubów w Polsacie Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 18:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.