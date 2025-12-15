Odważna deklaracja Winiarskiego przed KMŚ. Cel jest jeden

Klubowe Mistrzostwa Świata odbywają się w brazylijskim Belem. Turniej potrwa od 16 do 21 grudnia. Jednym z ośmiu uczestników jest Aluron CMC Warta Zawiercie.

Wicemistrzowie Polski oraz druga drużyna zeszłego sezonu Ligi Mistrzów ma ambitne cele. W wywiadzie z Adrianem Brzozowskim z Polsatu Sport trener Michał Winiarski zapowiedział, że celem jego drużyny jest końcowy triumf. Podkreślił jednak, że nie będzie o niego łatwo.

- Bardzo chcielibyśmy tutaj namieszać. Chcielibyśmy zdobyć tytuł. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to trudne, że wszystko, co się dzieje dookoła, nie jest łatwe, szczególnie dla zespołów z Europy. Nam przyświeca jeden cel - wyjawił szkoleniowiec.

Sporym utrudnieniem dla "Jurajskich Rycerzy" może być panująca w Brazylii aura. Wysoka temperatura, wilgotność powietrza oraz jet lag czasami stanowią zaporę nie do przejścia. Winiarski doskonale o tym wie.

- To nie jest tak, że wyjdziemy i mamy zwycięstwo w kieszeni. W wielkich turniejach to, co jest dookoła, jest największym problemem. Trenowanie, zmiana czasu, klimat w pewnym sensie będą naszymi największymi wrogami. Liczę, że ten pierwszy mecz, mimo że będzie trudny, będzie tez zwycięski - dodał.

Zawiercianie najpierw rozegrają fazę grupową. Ich pierwszym rywalem będzie Volei Renata z Brazylii. To spotkanie rozpocznie się w środę o godzinie 00:20. Później zmierzą się jeszcze w grupie z Al-Rayyan Sports Club i Praia Clube.

Mecze Aluron CMC Warty Zawiercie na Klubowych Mistrzostwach Świata siatkarzy 2025:

2025-12-17: Volei Renata – Aluron CMC Warta Zawiercie (środa, godzina 0.20; transmisja – Polsat Sport 1)



2025-12-17: Al-Rayyan Sports Club – Aluron CMC Warta Zawiercie (środa, godzina 20.50; transmisja – Polsat Sport 1)



2025-12-18: Praia Clube – Aluron CMC Warta Zawiercie (czwartek, godzina 20.50; transmisja – Polsat Sport 2)

KP, Polsat Sport