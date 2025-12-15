Raków to bez wątpienia najlepszy polski zespół w tej edycji Ligi Konferencji. Podopieczni Marka Papszuna są wciąż niepokonani i zajmują wysokie, trzecie miejsce w tabeli. "Medaliki" zgromadziły aż 11 punktów. Na ten imponujący dorobek złożyły się trzy zwycięstwa (2:0 z Universitateą Craiova, 4:1 z Rapidem Wiedeń oraz 1:0 ze Zrinjskim Mostarem) i dwa remisy (1:1 z Sigmą Ołomuniec i bezbramkowy ze Spartą Praga).

Raków jest jedną z trzech polskich drużyn, które mają szansę na awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Pewna braku awansu jest już natomiast Legia Warszawa, która czwartkowym meczem definitywnie pożegna się z europejskimi rozgrywkami. Częstochowianie celują w bezpośredni awans do 1/8 finału. Gwarantuje to zajęcie miejsca w pierwszej "ósemce", dlatego muszą oni zapunktować, aby utrzymać się w ścisłej czołówce.

Ich czwartkowi rywale zajmują 15. miejsce z dorobkiem ośmiu punktów. Omonia odniosła dwa zwycięstwa, dwa razy zremisowała i poniosła jedną porażkę. Przeciwnicy Rakowa również grają o stawkę - zależy im na wygranej, by przypieczętować swój awans do kolejnej rundy.

Gdzie obejrzeć mecz Omonia Nikozja - Raków Częstochowa w Lidze Konferencji?

Transmisja meczu Omonia Nikozja - Raków Częstochowa rozpocznie się w czwartek o godzinie 20:20. Transmisja w Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Spotkanie będzie można śledzić również w ramach transmisji łączonej ze starć wszystkich polskich klubów w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 1.

Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 18:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.