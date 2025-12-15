Trzy z czterech polskich klubów wciąż walczą o awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Szansę na grę w 1/16 lub bezpośrednio w 1/8 finału zachowują Raków, Jagiellonia oraz Lech.

Niestety, z marzeniami o pucharach pożegnała się już Legia. Zespół ze stolicy przegrał cztery z pięciu spotkań i niezależnie od wyniku czwartkowego meczu, definitywnie zakończy swój udział w europejskich rozgrywkach.

W najlepszej sytuacji jest Raków. Podopieczni Marka Papszuna są wciąż niepokonani, zgromadzili 11 punktów na swoim koncie i zajmują wysokie, trzecie miejsce w tabeli. "Medaliki" muszą jednak zapunktować w ostatniej kolejce, by utrzymać pozycję w ścisłej czołówce.

Nieco trudniejsze zadanie czeka Jagiellonię (18. miejsce) oraz Lecha (20. miejsce). Aby być pewnym wyjścia z grupy, obie drużyny powinny wygrać swoje najbliższe spotkania. W przypadku potknięcia, ich los będzie zależał od wyników na innych stadionach. Co ciekawe, zarówno ekipa z Białegostoku, jak i "Kolejorz" mają jeszcze matematyczne szanse na wskoczenie do najlepszej "ósemki", co dałoby im bezpośredni awans do 1/8 finału.

Gdzie obejrzeć mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji? O której godzinie?

Studio Ligi Konferencji godz. 18:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Transmisja łączona ze wszystkich meczów polskich drużyn godz. 20:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Sigma Ołomuniec - Lech Poznań godz. 20:20 (Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)

AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok godz. 20:20 (Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go)

Omonia Nikozja - Raków Częstochowa godz. 20:20 (Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

Legia Warszawa - Lincoln Red Imps godz. 20:20 (Polsat Sport Extra 3, Polsat Box Go)

Studio Ligi Konferencji godz. 22:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Magazyn Ligi Konferencji UEFA godz. 23:55 (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)