Piszczek bierze kolejnego piłkarza Wieczystej. Ma pomóc w utrzymaniu

Łukasz Piszczek został nowym trenerem GKS-u Tychy 12 listopada, kiedy zastąpił na stanowisku Artura Skowronka. Początek nie był jednak dla niego udany. Najpierw przegrał ze Stalą Rzeszów 1:2, natomiast parę dni później GKS został rozbity przez Miedź Legnica aż 1:6. Pierwszy punkt zdobył dopiero przed tygodniem, kiedy zremisował na własnym stadionie z Polonią Warszawa. Drużyna prowadzona przez Piszczka ma teraz nieco czasu, by przygotować się do rundy wiosennej, podczas której czeka ją zapewne wymagająca walka o utrzymanie.

Do drużyny dołączyli już Igor Łasicki oraz Paweł Łysiak. Ten drugi został sprowadzony z Wieczystej Kraków, z której właśnie ogłoszono pozyskanie drugiego piłkarza. Jest nim Daniel Sandoval, który podpisał z GKS-em kontrakt do 2027 roku. Hiszpan przez półtora roku zaliczył dla krakowskiego klubu 35 meczów, w których strzelił sześć goli i zanotował siedem asyst. Miał również spory udział przy awansie na zaplecze ekstraklasy.

"To wszechstronny zawodnik, który dobrze czuje się z piłką przy nodze. Sandoval nie boi się wchodzić w pojedynki jeden na jeden, jest kreatywny i potrafi odnaleźć się w - często niełatwych - sytuacjach podbramkowych" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej. GKS po 19 rozegranych spotkaniach ma na koncie 13 pkt, zajmując przedostatnie miejsce w tabeli i tracąc cztery punkty do wyjścia ze strefy spadkowej.