Polski trener zwolniony. Pracował w klubie od czterech sezonów

Radomka nie radzi sobie najlepiej w biężacych rozgrywkach. W 10 kolejkach zespół wygrał tylko cztery razy. Przełożyło się to na 11 punktów. W związku z niekorzystnymi wynikami klub podjął decyzję o zwolnieniu trenera. Pracę stracił Jakub Głuszak.

- Decyzja o rozwiązaniu kontraktu z trenerem Głuszakiem spowodowana została ostatnimi wynikami naszej drużyny. Dobry początek sezonu, lecz w ostatnich pięciu meczach nie zdobyliśmy nawet punktu, gdzie i styl gry nie był zadowalający. Podjęliśmy taką decyzję, że może taki wstrząs czy nowy impuls pomoże tej drużynie zacząć grać lepiej - powiedział Łukasz Kruk, dyrektor zarządzający Radomki.



Początek sezonu nie zwiastował tak poważnych problemów. Drużyna zanotowała bowiem trzy z rzędu zwycięstwa. Od szóstej kolejki nie zdołała jednak zdobyć punktów w kolejnych pięciu spotkaniach ligowych.



Głuszak pracował w Radomiu od kampanii 2022/2023. Najpierw był drugim trenerem, a w styczniu 2024 roku objął stanowisko pierwszego szkoleniowca.