Popiwczak poleciał do Brazylii i postawił sprawę jasno. Nawet się nie zawahał

Klubowe Mistrzostwa Świata odbywają się w brazylijskim Belem. Turniej potrwa od 16 do 21 grudnia. Jednym z ośmiu uczestników jest Aluron CMC Warta Zawiercie.

ZOBACZ TAKŻE: Koszmarny uraz gwiazdora siatkówki! Czeka go kilka miesięcy przerwy w grze



- Gdziekolwiek gramy, myślimy tylko o wygrywaniu. Jednocześnie muszę przyznać, że przyjemnie jest na chwilę oderwać się od ligowej rzeczywistości, zmienić klimat. Zwłaszcza że pogoda w Brazylii jest bardzo przyjemna - powiedział Jakub Popiwczak przed kamerą Polsatu Sport.



Zawiercianie najpierw rozegrają fazę grupową. Ich pierwszym rywalem będzie Volei Renata z Brazylii. To spotkanie rozpocznie się w środę o godzinie 00:20. Później zmierzą się jeszcze w grupie z Al-Rayyan Sports Club i Praia Clube.



- Przejrzałem sobie kadry naszych rywali, zwłaszcza dwóch brazylijskich klubów. Są tam dobrze znane twarze, część byłych reprezentantów Brazylii, część obecnych. Mają kim grać - ocenił libero.



Popiwczak przyznał też, że jest podekscytowany udziałem w brazylijskim turnieju.



- Nigdy nie miałem okazji grać w Klubowych Mistrzostwach Świata, nigdy nie byłem też w Brazylii. Jestem bardzo podekscytowany udziałem w tym turnieju. Wiemy, po co przyjechaliśmy, mamy nadzieję rozegrać pięć dobrych meczów i skończyć z pucharem - zadeklarował siatkarz.



Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy zostały rozegrane po raz pierwszy w 1989 roku. Po kilkunastu latach przerwy imprezę wznowiono w 2009 i od tego momentu są one rozgrywane co roku. Obecna edycja jest dwudziestą w historii. Najwięcej triumfów na koncie mają włoski Trentino Volley oraz brazylijska Sada Cruzeiro, które wygrywały tę imprezę po pięć razy. Tytułu najlepszej klubowej drużyny świata broni Sada Cruzeiro, która w finale KMŚ 2024 pokonała Itas Trentino 3:1.

Mecze Aluron CMC Warty Zawiercie na Klubowych Mistrzostwach Świata siatkarzy 2025:

2025-12-17: Volei Renata – Aluron CMC Warta Zawiercie (środa, godzina 0.20; transmisja – Polsat Sport 1)



2025-12-17: Al-Rayyan Sports Club – Aluron CMC Warta Zawiercie (środa, godzina 20.50; transmisja – Polsat Sport 1)



2025-12-18: Praia Clube – Aluron CMC Warta Zawiercie (czwartek, godzina 20.50; transmisja – Polsat Sport 2)