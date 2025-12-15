Poważne zmiany w ATP! Koniec z grą w upałach

W zakończonym już roku tenisowych zmagań sporo mówiło się o upałach, w jakich zawodnicy i zawodniczki zmuszeni byli rozgrywać mecze. Upały dały się we znaki przede wszystkim podczas rywalizacji w Cincinnati oraz Szanghaju. Na trudne warunki skarżyli się m.in. Aryna Sabalenka czy Novak Djokovic.

Jak poinformowała "La Gazzetta dello Sport", na ostatnim posiedzeniu ATP poinformowało o zmianach, które mają zapobiec problemom zdrowotnym sportowców. Zdecydowano się na kilka innowacji. Gdy temperatura przekroczy 32.2 stopnie Celsjusza, mecze zostaną przerwane. Wznowić będzie je można dopiero wtedy, gdy zrobi się nieco chłodniej - poniżej 30.5 stopnia.

Inaczej sprawa ma się w kwestii spotkań rozgrywanych na kortach posiadających dach. W takim przypadku rozpoczęty już set dostanie dokończony, a w przerwie organizatorzy zadaszą arenę zmagań.

Co więcej, w momencie, gdy temperatura wyniesie ponad 30 stopni, będzie można skorzystać z przerwy na nawodnienie, przebrać się, a nawet wziąć prysznic. Obecni na zawodach medycy będą mogli również kontrolować stan zdrowia i ewentualnie pomóc tenisistom i tenisistkom.

Nowe zasady zaczną obowiązywać od początku 2026 roku. Wielkim testem będzie dla nich słynący z upałów pierwszy z "Wielkich Szlemów" - Australian Open.

KP, Polsat Sport