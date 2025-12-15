Wojciecha Szczęsnego w sobotę zabrakło w kadrze zespołu na ligową potyczkę z Osasuną Pampeluna (2:0) z powodu kłopotów żołądkowo-jelitowych, ale Flick przekazał, że Polak jest już w pełni sił i może być brany pod uwagę przy ustalaniu składu.

ZOBACZ TAKŻE: Fatalne wieści dla Roberta Lewandowskiego! Polak ma problem w Barcelonie

Mecz z Osasuną z ławki rezerwowych obserwował też Robert Lewandowski. Kapitan biało-czerwonych miał mieć problemy z tylnymi mięśniami uda. Według hiszpańskich mediów, opuścił też poniedziałkowy trening. Z drugiej strony agencja prasowa EFE zacytowała Flicka, który powiedział, że Polak będzie gotowy do gry we wtorek. Jednocześnie zaznaczył, że rozważa też inne opcje na pozycję numer 9.

W La Liga Barcelona prowadzi w tabeli. Ma 43 punkty - o cztery więcej od wicelidera Realu Madryt.

W Pucharze Króla Katalończycy dopiero rozpoczynają grę w tym sezonie. W zeszłym sięgnęli po tytuł. W finale pokonali 3:2 "Królewskich".

