Puchar Świata w Engelbergu. Kadra reprezentacji Polski

W niedzielę 14 grudnia Polski Związek Narciarki opublikował listę zawodników wybranych przez trenera Macieja Maciusiaka do wzięcia udziału w nadchodzących konkursach Pucharu Świata w Engelbergu.

Polskę w Szwajcarii reprezentować będą: Paweł Wąsek, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch i najlepszy wśród Biało-Czerwonych w tym sezonie 18-letni Kacper Tomasiak.

Pierwszy konkurs indywidulany Pucharu Świata w Engelbergu odbędzie się w sobotę 20 grudnia. Następnego dnia skoczkowie ponownie pojawią się na belce startowej, by rywalizować w drugim konkursie.

AA, Polsat Sport