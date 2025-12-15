Puchar Świata w Engelbergu. Kadra reprezentacji Polski
Wiemy, którzy skoczkowie udadzą się do Engelbergu, by tam rywalizować w kolejnym w tym sezonie konkursie Pucharu Świata. Kto z Polaków weźmie udział w zmaganiach w Szwajcarii?
W niedzielę 14 grudnia Polski Związek Narciarki opublikował listę zawodników wybranych przez trenera Macieja Maciusiaka do wzięcia udziału w nadchodzących konkursach Pucharu Świata w Engelbergu.
ZOBACZ TAKŻE: Ile zarobili skoczkowie w tym sezonie? Polacy daleko za czołówką
Polskę w Szwajcarii reprezentować będą: Paweł Wąsek, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch i najlepszy wśród Biało-Czerwonych w tym sezonie 18-letni Kacper Tomasiak.
Pierwszy konkurs indywidulany Pucharu Świata w Engelbergu odbędzie się w sobotę 20 grudnia. Następnego dnia skoczkowie ponownie pojawią się na belce startowej, by rywalizować w drugim konkursie.Przejdź na Polsatsport.pl