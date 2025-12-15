Sabalenka wciąż na czele. Goni Świątek i Wozniacki

Tenis

Białoruska tenisistka Aryna Sabalenka, która od 21 października 2024 nieprzerwanie zajmuje pozycję liderki światowego rankingu, w poniedziałek rozpoczęła łącznie 69. w karierze tydzień na szczycie tego zestawienia.

Aryna Sabalenka, tenisistka, zaciśniętą pięścią i zamkniętymi oczami, w czerwonym stroju sportowym.
fot. PAP/EPA
Aryna Sabalenka utrzymuje pozycję liderki światowego rankingu WTA

Wśród zawodniczek najdłużej je otwierających zajmuje 12. miejsce, a do końca roku dogoni wyprzedzającą ją bezpośrednio Dunkę polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki.

Iga Świątek zatrzymała się na 125 tygodniach jako numer jeden na liście WTA i jest na siódmym miejscu w klasyfikacji wszech czasów.

 

24-letnia raszynianka - jako pierwsza Polka w historii - zadebiutowała w roli liderki rankingu 4 kwietnia 2022 roku, kiedy zastąpiła Australijkę Ashleigh Barty, która kilka tygodni wcześniej ogłosiła rozbrat ze sportem. Prowadzenie utrzymała przez 75 tygodni, a straciła je 11 września 2023 na rzecz Sabalenki. Po ośmiu tygodniach wróciła na szczyt i była liderką przez 50 kolejnych.

 

Ranking WTA opracowywany jest od 3 listopada 1975 roku przez Women’s Tennis Association, organizację prowadzącą zawodową rywalizację kobiet.

 

Tenisistką, która najdłużej była na czele - przez 377 tygodni - pozostaje Niemka Steffi Graf.

ST, PAP
ARYNA SABALENKACAROLINE WOZNIACKIIGA ŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTAWTA
