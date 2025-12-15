Lech przystępuje do tego meczu jako 20. drużyna tabeli fazy ligowej Ligi Konferencji. Podopieczni Nielsa Frederiksena zgromadzili do tej pory siedem punktów. Bilans "Kolejorza" to dwa zwycięstwa (4:1 z Rapidem Wiedeń i 2:0 z Lausanne-Sport) oraz jeden remis, wywalczony tydzień temu w starciu z FSV Mainz (1:1). Poznaniakom przytrafiły się jednak dwie porażki: niespodziewana wpadka z Lincoln Red Imps (1:2) oraz przegrana po zaciętym boju z Rayo Vallecano (2:3).

ZOBACZ TAKŻE: Tabela Ligi Konferencji. Jak radzą sobie polskie kluby? Legia, Lech, Jagiellonia, Raków

Lech to jeden z trzech polskich zespołów, które wciąż liczą się w grze o fazę pucharową Ligi Konferencji (szanse przed ostatnią kolejką straciła Legia Warszawa). Obecna pozycja gwarantuje poznaniakom udział w 1/16 finału. Gra toczy się jednak o wyższą stawkę - zwycięstwo i korzystne wyniki na innych boiskach mogą dać im miejsce nawet w czołowej "ósemce", a tym samym bezpośredni awans do 1/8 finału.

Czwartkowy rywal - Sigma Ołomuniec - ma identyczny bilans wygranych, remisów i porażek, co "Kolejorz". Czesi mają jednak gorszy bilans bramkowy, przez co zajmują miejsce dwie pozycje niżej w tabeli. Co ciekawe, w poprzedniej kolejce Sigma podzieliła los Lecha i również przegrała 1:2 z zespołem Lincoln Red Imps.

Gdzie obejrzeć mecz Sigma Ołomuniec - Lech Poznań w Lidze Konferencji?

Transmisja meczu Sigma Ołomuniec - Lech Poznań rozpocznie się w czwartek o godzinie 20:20. Transmisja w Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Spotkanie będzie można śledzić również w ramach transmisji łączonej ze starć wszystkich polskich klubów w Polsacie Sport 1 i Polsacue Sport Premium 1.

Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 18:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.