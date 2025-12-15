Sigma Ołomuniec - Lech Poznań. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online Liga Konferencji
Lech Poznań w ostatniej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA zmierzy się na wyjeździe z Sigmą Ołomuniec. Gdzie obejrzeć mecz Sigma - Lech? O której godzinie? Transmisja w czwartek w Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Transmisja łączona ze wszystkich meczów polskich klubów w Polsacie Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.
Lech przystępuje do tego meczu jako 20. drużyna tabeli fazy ligowej Ligi Konferencji. Podopieczni Nielsa Frederiksena zgromadzili do tej pory siedem punktów. Bilans "Kolejorza" to dwa zwycięstwa (4:1 z Rapidem Wiedeń i 2:0 z Lausanne-Sport) oraz jeden remis, wywalczony tydzień temu w starciu z FSV Mainz (1:1). Poznaniakom przytrafiły się jednak dwie porażki: niespodziewana wpadka z Lincoln Red Imps (1:2) oraz przegrana po zaciętym boju z Rayo Vallecano (2:3).
ZOBACZ TAKŻE: Tabela Ligi Konferencji. Jak radzą sobie polskie kluby? Legia, Lech, Jagiellonia, Raków
Lech to jeden z trzech polskich zespołów, które wciąż liczą się w grze o fazę pucharową Ligi Konferencji (szanse przed ostatnią kolejką straciła Legia Warszawa). Obecna pozycja gwarantuje poznaniakom udział w 1/16 finału. Gra toczy się jednak o wyższą stawkę - zwycięstwo i korzystne wyniki na innych boiskach mogą dać im miejsce nawet w czołowej "ósemce", a tym samym bezpośredni awans do 1/8 finału.
Czwartkowy rywal - Sigma Ołomuniec - ma identyczny bilans wygranych, remisów i porażek, co "Kolejorz". Czesi mają jednak gorszy bilans bramkowy, przez co zajmują miejsce dwie pozycje niżej w tabeli. Co ciekawe, w poprzedniej kolejce Sigma podzieliła los Lecha i również przegrała 1:2 z zespołem Lincoln Red Imps.
Gdzie obejrzeć mecz Sigma Ołomuniec - Lech Poznań w Lidze Konferencji?
Transmisja meczu Sigma Ołomuniec - Lech Poznań rozpocznie się w czwartek o godzinie 20:20. Transmisja w Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Spotkanie będzie można śledzić również w ramach transmisji łączonej ze starć wszystkich polskich klubów w Polsacie Sport 1 i Polsacue Sport Premium 1.
Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 18:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl