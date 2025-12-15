Tauron Liga: BKS BOSTIK Bielsko-Biała – Sokół & Hagric Mogilno. Relacja live i wynik na żywo

Siatkarki z Bielska-Białej są ostatnio w wybornej dyspozycji, wygrały pięć meczów z rzędu. Na te triumfy składają się trzy zwycięstwa w Tauron Lidze i dwa w Pucharze CEV. Sposób na BKS znalazły w tej kampanii tylko trzy drużyny: UNI Opole, Developres Rzeszów i Metalkas Pałac Bydgoszcz. Po dziewięciu kolejkach poniedziałkowe gospodynie w tabeli plasują się na piątej pozycji i mają niewielką stratę do ścisłej czołówki.





Tak wysoko w stawce nie ma ekipy Sokół & Hagric Mogilno. Drużyna ta znajduje się na przeciwnym biegunie niż zawodniczki z Bielska-Białej. Zespół z Mogilna odniósł w tym sezonie tylko trzy zwycięstwa i w tabeli wyprzedza jedynie kluby z Wrocławia i Nowego Dworu Mazowieckiego. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że Sokół wszystkie zwycięstwa odniósł w czterech ostatnich spotkaniach, co może dawać nadzieję na korzystny rezultat.





W bezpośrednich starciach w tamtym sezonie BKS dwukrotnie wygrywał 3:0.





Relacja live i wynik na żywo meczu BOSTIK BKS Bielsko-Biała – Sokół & Hagric Mogilno na Polsatsport.pl.

