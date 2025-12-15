Utalentowany libero żegna się z zespołem. Siatkarski klub ogłosił rozstanie

Matteo Staforini nie jest już zawodnikiem włoskiego Powervolley Milano. Drużyna ogłosiła rozstanie z siatkarzem w mediach społecznościowych. Młody libero sięgnął z klubem między innymi po europejski Puchar Challenge.

Siatkarz w czerwonym stroju wykonuje przyjęcie zagrywki, z piłką w powietrzu.
Fot. CEV
Matteo Staforini

To koniec przygody Matteo Staforiniego w Powervolley Milano. Klub ogłosił rozstanie z zawodnikiem w mediach społecznościowych, a siatkarz tym samym będzie najprawdopodobniej kontynuował karierę w innym klubie.

 

- Teraz, po półtora sezonu, "Stafo" żegna się z Allianz Milano Powervolley, aby wyruszyć w nową drogę - napisano w komunikacie żegnającym zawodnika.


Staforini był jednym z najmłodszych zawodników zespołu, w którym występują między innymi takie gwiazdy siatkówki jak Ferre Reggers czy Fernando Kreling. Na swojej pozycji rywalizował z niewiele starszym Damiano Catanią. Drużynę z Mediolanu prowadzi za to znany z pracy w Polsce - Roberto Piazza.


Powervolley Milano w tym sezonie nie ma dobrej passy we włoskiej Superlega. Po jedenastu kolejkach drużyna Piazzy zajmuje siódme miejsce w tabeli z sześcioma wygranymi i pięcioma porażkami.

