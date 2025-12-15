WTA ogłasza oficjalnie! Świątek przegrała z Sabalenką
Aryna Sabalenka została Tenisistką Roku WTA. Białorusinka zdobyła ten prestiżowy tytuł po raz drugi z rzędu. W pokonanym polu zostawiła między innymi Igę Świątek, która również była nominowana.
Tenisistka Roku to najważniejsza nagroda indywidualna w cyklu WTA. Za sezon 2025 nominowane były: Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Amanda Anisimova, Coco Gauff, Madison Keys i Jelena Rybakina. W głosowaniu udział brali przedstawiciele międzynarodowych mediów.
Sabalenka zdobyła ponad 80% głosów. Zdecydowana większość ekspertów nie miała wątpliwości, że to właśnie jej należy się tytuł. Po raz drugi z rzędu - dodajmy.
Jak czytamy w uzasadnieniu na oficjalnej stronie WTA, Sabalenka dotarła do największej liczby finałów (9), zdobyła najwięcej tytułów (4), odniosła najwięcej zwycięstw (63) i ustanowiła nowy rekord nagród pieniężnych w jednym sezonie (15 008 519 dolarów). Ten rok wyraźnie należał do zawodniczki pochodzącej z Mińska.
Ponadto Białorusinka przez cały sezon zajmowała pierwsze miejsce w rankingu WTA.