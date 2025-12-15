Wyjątkowa transmisja łączona Ligi Konferencji UEFA 18 grudnia w kanałach Polsat Sport

Z tej okazji sportowa redakcja Polsatu przygotowała dla kibiców wyjątkowy format transmisji łączonej z czterech różnych stadionów, na których wystąpią Raków, Jagiellonia, Lech oraz Legia.

W rundzie jesiennej Ligi Konferencji UEFA wszystkie drużyny rozgrywają po sześć spotkań z losowo wybranymi rywalami. Wyniki zapisywane są do wspólnej tabeli obejmującej komplet 36 uczestników. Po zakończeniu tej części sezonu osiem najlepszych zespołów awansuje bezpośrednio do fazy pucharowej. Natomiast te z miejsc 9-24 zmierzą się w play-offach 1/16 finału, by uzupełnić stawkę drużyn walczących wiosną o triumf w całych rozgrywkach.

Wszystkie 4 polskie kluby w Lidze Konferencji UEFA mają o co walczyć 18 grudnia

Przed ostatnią serią spotkań stało się jasne, że z grona czterech polskich klubów grających jesienią w Lidze Konferencji UEFA, tylko Legia Warszawa straciła już szansę, by kontynuować swoją europejską przygodę także wiosną. We wspólnej tabeli najwyżej – na trzecim miejscu – notowany jest Raków. Jagiellonia zajmuje natomiast osiemnastą lokatę, a na miejscu dwudziestym znajduje się Lech. Częstochowianie są więc o krok od bezpośredniego awansu do 1/8 finału jako jeden z ośmiu topowych zespołów rundy jesiennej. Matematyczne szanse na to mają także ekipy z Białegostoku i Poznania, choć w ich wypadku prawdopodobna droga do rundy wiosennej wiedzie przez play-offy 1/16 finału. Ale także Legia ma o co walczyć 18 grudnia! Chodzi o punkty w rankingu klubowym UEFA, które wpływają na to, ile polskich zespołów i od której fazy kwalifikacji, przystąpi do europejskich pucharów w kolejnych sezonach. To wszystko sprawia, że ostatnia seria spotkań Ligi Konferencji UEFA zapowiada się niezwykle emocjonująco.

Wyjątkowe transmisje Ligi Konferencji UEFA już 18 grudnia w kanałach Polsat Sport

Specjalnie z myślą o ostatniej jesiennej serii spotkań Ligi Konferencji UEFA, sportowa redakcja Polsatu przygotowała dla polskich kibiców wyjątkową oprawę tego piłkarskiego wieczoru. Już od godziny 18:00 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 1 nadawać będzie przedmeczowe studio. W nim gośćmi Przemysława Iwańczyka będą cenieni eksperci: Roman Kołtoń, Tomasz Hajto i Paweł Gołaszewski. Na tych samych kanałach od godz. 20:50 trwać będzie łączona transmisja, pokazująca jednocześnie wydarzenia z czterech stadionów, na których grać będą polskie kluby, a jej moderatorem będzie Marcin Lepa. Dodatkowo każdy z tych meczów od 20:20 fani będą mogli oglądać na osobnym kanale. Starcie Sigma Ołomuniec – Lech Poznań pokaże Polsat Sport Premium 2, potyczkę AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok Polsat Sport Extra 1, konfrontację Omonia Nikozja – Raków Częstochowa Polsat Sport Extra 2, a pojedynek Legia Warszawa - Lincoln Red Imps Polsat Sport Extra 3. Cały wieczór piłkarskich emocji zostanie podsumowany w studiu pomeczowym, które o 22:50 rozpocznie się z w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Sport Premium 1.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl.

