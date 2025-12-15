Boniek powiedział, co powinien zrobić Mioduski. Wymowne słowa

Legia Warszawa spisuje się w ostatnich tygodniach katastrofalnie. Nawet po odejściu trenera Edwarda Iordanescu sytuacja nie uległa poprawie. Niedzielna porażka z Piastem Gliwice sprawiła, że drużyna pobiła niechlubny rekord z sezonu 1966/67, gdyż nie zanotowała zwycięstwa od 11 spotkań. Wszyscy nie mogą się zatem doczekać, aż Marek Papszun powinien zostać ogłoszony jako nowy szkoleniowiec warszawskiego klubu. Fani domagają się za to dymisji prezesa oraz właściciela Dariusza Mioduskiego. Głos w tej sprawie zabrał teraz Zbigniew Boniek.

- Gdybym był na miejscu Dariusza Mioduskiego, zrezygnowałbym z bycia prezesem, właściciel w zupełności wystarczy - przyznał na antenie Prawdy Futbolu. - Powinien być prezes, który zna się na zarządzaniu, na piłce nożnej, będzie prezesem - spotka się z trenerem, dobierze dyrektora sportowego - tłumaczył.

Gdyby tego było mało, Boniek uważa, że powinno dojść do zmian w pionie sportowym. - Zmniejszyłbym w Legii liczbę ludzi w krawatach, którym wydaje się, że są dyrektorami, nie wiadomo jakimi prezesami... Tu nie chodzi o awersję w stosunku do nikogo, natomiast jakieś ruchy trzeba zrobić - oznajmił. I na koniec wymienił konkretne nazwiska, które powinny zrezygnować ze stanowiska. To Mioduski, Fredi Bobić, Michał Żewłakow i Marcin Herra.

Legia po rundzie jesiennej zajmuje przedostatnie miejsce w ekstraklasie, mając w dorobku zaledwie 19 punktów.

Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa - Lincoln Red Imps w Lidze Konferencji?

Transmisja meczu Legia Warszawa - Lincoln Red Imps rozpocznie się w czwartek o godzinie 20:20. Transmisja w Polsacie Sport Extra 3 oraz na platformie Polsat Box Go. Spotkanie będzie można śledzić również w ramach transmisji łączonej ze starć wszystkich polskich klubów w Polsacie Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 18:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.