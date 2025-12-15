Zniszczoł szczerze o wyprawie do Brazylii. Zdradził cele zespołu na KMŚ

Aluron CMC Warta Zawiercie będzie pierwszym polskim klubem od 2018 roku, który wystąpi w tym turnieju. W ostatnich latach przedstawiciele PlusLigi rezygnowali z dalekich wypraw z powodu napiętego terminarza. "Jurajscy Rycerze", którzy uzyskali kwalifikację jako uczestnicy finału Ligi Mistrzów 2025, zdecydowali się wziąć udział w KMŚ.

- Cele są jasne - przyjechaliśmy tutaj po to, aby wygrać. Region jest dla nas rzeczywiście nieco egzotyczny, ale myślę, że będziemy dobrze przygotowani do rywalizacji - zapewnia Zniszczoł.

ZOBACZ TAKŻE: Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy 2025. Gdzie obejrzeć mecze Aluron CMC Warty Zawiercie?

Zawiercianie zagrają w grupie A. Będą w niej rywalizowali z dwiema drużynami z Brazylii - Volei Renata i Praia Clube oraz Al-Rayyan Sports Club z Kataru. W grupie B zagrają Brazylijska Sada Cruzeiro, Osaka Bluteon z Japonii, włoska Sir Sicoma Monini Perugia oraz Swehly Sports Club z Libii.

- Trudno na razie cokolwiek wyrokować. Czekają nas mecze z czołowymi brazylijskimi zespołami i do końca nie wiemy, jaki styl siatkówki zaprezentują. Oglądaliśmy już fragmenty wideo, a niedługo mamy odprawę, więc dowiemy się więcej. Wszystko zweryfikuje boisko. Cel mamy jednak niezmienny - chcemy zajść jak najwyżej, a najlepiej wygrać cały turniej - podkreśla środkowy zawiercian.

Dla kibiców oraz samych siatkarzy turniej w Brazylii to rzadka okazja do konfrontacji czołowej drużyny PlusLigi z odmiennymi stylami gry z innych kontynentów. Choć początek rywalizacji niesie ze sobą pewną dozę niepewności co do formy przeciwników, w szeregach "Jurajskich Rycerzy" panuje spory optymizm i wiara we własne umiejętności.

- Rzadko miałem okazję grać przeciwko takim drużynom, więc dla mnie to wielkie wydarzenie. Cieszę się, że zmierzymy się z siatkówką z innego kontynentu. Jestem bardzo ciekaw tych spotkań, ale z drugiej strony jestem pewien jednego - jeśli zagramy na swoim poziomie, zajdziemy daleko. Początek jest pewną niewiadomą, ale zobaczymy, co pokażą inne zespoły - zakończył siatkarz.

Transmisje meczów Klubowych Mistrzostw Świata siatkarzy 2025 na sportowych antenach Polsatu i na platformie Polsat Box Go.