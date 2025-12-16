Ruszają KMŚ siatkarzy 2025. W tym roku w tych rozgrywkach zobaczymy przedstawiciela PlusLigi - w Brazylii o końcowy triumf powalczą zawodnicy Aluron CMC Warty Zawiercie.

- Bardzo chcielibyśmy tutaj namieszać. Chcielibyśmy zdobyć tytuł. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to trudne, że wszystko, co się dzieje dookoła, nie jest łatwe, szczególnie dla zespołów z Europy. Nam przyświeca jeden cel - wyjawił szkoleniowiec polskiego klubu Michał Winiarski.

- Cele są jasne - przyjechaliśmy tutaj po to, aby wygrać. Region jest dla nas rzeczywiście nieco egzotyczny, ale myślę, że będziemy dobrze przygotowani do rywalizacji - zapewnia siatkarz Miłosz Zniszczoł.

Aluron Warta Zawiercie - Volei Renata. Wynik meczu. Kto wygrał KMŚ siatkarzy?

Wynik meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Volei Renata poznamy w nocy z wtorku na środę. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy tuż po zakończeniu starciu.

