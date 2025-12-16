Barcelona ogłasza w sprawie Szczęsnego. Pilne wieści przed meczem

Z powodów problemów żołądkowych Wojciech Szczęsny nie znalazł się w kadrze meczowej Barcelony na spotkanie z Osasuną. Polaka na ławce rezerwowych zastąpił wracający po kontuzji Marc-Andre ter Stegen. Nie było wiadomo, jak poważny jest problem polskiego bramkarza i czy zdąży wykurować się na wtorkowe spotkanie Pucharu Króla z Guadalajarą.

We wtorkowe przedpołudnie kataloński klub opublikował oficjalne oświadczenie, w którym wyjaśniono sytuację Szczęsnego.

"Wojciech Szczęsny został dopuszczony do gry i znalazł się w składzie na wtorkowy mecz Pucharu Króla" - brzmi treść komunikatu.

Oznacza to, że Polak będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na spotkanie z trzecioligowcem. Według hiszpańskich mediów ma on zagrać od pierwszej minuty.

W tym sezonie bramkarz we wszystkich rozgrywkach zanotował dziewięć spotkań, w których puścił siedemnaście bramek.

Mecz Barcelony z Guadalajarą odbędzie się 16 grudnia o godzinie 21:00.

JZ, Polsat Sport