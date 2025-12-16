Barcelona ogłasza w sprawie Szczęsnego. Pilne wieści przed meczem
Wojciech Szczęsny zmagał się w ostatnim czasie z problemami zdrowotnymi. Z tego względu musiał opuścić ostatnie spotkanie ligowe z Osasuną. We wtorek Barcelona przekazała najnowsze informacje o sytuacji 35-latka.
Z powodów problemów żołądkowych Wojciech Szczęsny nie znalazł się w kadrze meczowej Barcelony na spotkanie z Osasuną. Polaka na ławce rezerwowych zastąpił wracający po kontuzji Marc-Andre ter Stegen. Nie było wiadomo, jak poważny jest problem polskiego bramkarza i czy zdąży wykurować się na wtorkowe spotkanie Pucharu Króla z Guadalajarą.
We wtorkowe przedpołudnie kataloński klub opublikował oficjalne oświadczenie, w którym wyjaśniono sytuację Szczęsnego.
"Wojciech Szczęsny został dopuszczony do gry i znalazł się w składzie na wtorkowy mecz Pucharu Króla" - brzmi treść komunikatu.
Oznacza to, że Polak będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na spotkanie z trzecioligowcem. Według hiszpańskich mediów ma on zagrać od pierwszej minuty.
W tym sezonie bramkarz we wszystkich rozgrywkach zanotował dziewięć spotkań, w których puścił siedemnaście bramek.
Mecz Barcelony z Guadalajarą odbędzie się 16 grudnia o godzinie 21:00.