Barcelona ogłasza w sprawie Szczęsnego. Pilne wieści przed meczem

Piłka nożna

Wojciech Szczęsny zmagał się w ostatnim czasie z problemami zdrowotnymi. Z tego względu musiał opuścić ostatnie spotkanie ligowe z Osasuną. We wtorek Barcelona przekazała najnowsze informacje o sytuacji 35-latka.

Bramkarz Wojciech Szczęsny w zielonej koszulce, stojący przy słupku bramki na boisku piłkarskim.
fot. PAP
Wojciech Szczęsny

Z powodów problemów żołądkowych Wojciech Szczęsny nie znalazł się w kadrze meczowej Barcelony na spotkanie z Osasuną. Polaka na ławce rezerwowych zastąpił wracający po kontuzji Marc-Andre ter Stegen. Nie było wiadomo, jak poważny jest problem polskiego bramkarza i czy zdąży wykurować się na wtorkowe spotkanie Pucharu Króla z Guadalajarą.

 

ZOBACZ TAKŻE: Flick postawił sprawę jasno. Chodzi o Lewandowskiego i Szczęsnego

 

We wtorkowe przedpołudnie kataloński klub opublikował oficjalne oświadczenie, w którym wyjaśniono sytuację Szczęsnego.

 

"Wojciech Szczęsny został dopuszczony do gry i znalazł się w składzie na wtorkowy mecz Pucharu Króla" - brzmi treść komunikatu.

 

Oznacza to, że Polak będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na spotkanie z trzecioligowcem. Według hiszpańskich mediów ma on zagrać od pierwszej minuty.

 

W tym sezonie bramkarz we wszystkich rozgrywkach zanotował dziewięć spotkań, w których puścił siedemnaście bramek.

 

Mecz Barcelony z Guadalajarą odbędzie się 16 grudnia o godzinie 21:00.

JZ, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BARCELONAHISZPANIAPIŁKA NOŻNAWOJCIECH SZCZĘSNY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marcin Animucki: Ten ranking jest ogromnym wyróżnieniem dla wszystkich, którzy się w nim znaleźli
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 