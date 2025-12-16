Będą sensacje w Brazylii? Tak wygląda forma Aluronu Warty tuż przed MŚ siatkarzy

Zawiercianie to faworyt grupy A

Na papierze siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie to faworyci do wygrania grupy A Klubowych Mistrzostw Świata i awansu z pierwszego miejsca do półfinału. To dałoby im prawo gry z teoretycznie słabszym rywalem w starciu o finał. Wszystko jednak zweryfikuje boisko.

Wicemistrzowie Polski i srebrni medaliści ostatniej edycji Ligi Mistrzów rywalizować będą w brazylijskim Belem. Pierwsze spotkanie zawiercian już w nocy z 16 na 17 grudnia czasu polskiego. Start o 00:30. Ich rywalami grupowymi w zawodach będą:



• Volei Renata (Brazylia)

• Praia Clube (Brazylia)

• Ar-Rajjan SC (Katar).

W jakiej formie jest Warta Zawiercie?

Siatkarze Warty Zawiercie wydają się w dobrej formie. Od pewnego zwycięstwa rozpoczęli rozgrywki Ligi Mistrzów, gdy na otwarcie pokonali 3:1 Asseco Resovię Rzeszów. Do tego w PlusLidze zajmują drugie miejsce i ponownie powinni liczyć się w walce o mistrzostwo Polski.

Z małym kryzysem borykali się na przełomie listopada i grudnia, gdy przegrali dwa mecze z rzędu. Na wyjazdach ulegli kolejno Treflowi Gdańsk i Skrze Bełchatów, co było zaskoczeniem. Od tego czasu wygrali jednak dwa mecze i w dobrych humorach rozpoczną walkę w Klubowych Mistrzostwach Świata. Stać ich na walkę o prestiżowy tytuł.

Stabilna kadra i trener to siła Jurajskich Rycerzy

Siłą Jurajskich Rycerzy jest to, że drużyna od lat budowana jest bardzo konsekwentnie. Za wyniki sportowe odpowiada trener Michał Winiarski. To przełożyło się na historyczne sukcesy, w tym medale mistrzostw Polski oraz srebro Ligi Mistrzów. Kibice liczą na to, że w tym sezonie uda się dołożyć kolejne dobre wyniki. W kadrze roi się od reprezentantów drużyn narodowych, co powinno przełożyć się na sukcesy Warty.

Medal to plan minimum

Oby obyło się bez niespodzianek. Planem minimum dla Warty Zawiercie wydaje się walka o medal. Głównym rywalem do złota jest triumfator Ligi Mistrzów Sir Sicoma Monini Perugia. Wiele wskazuje na to, że w finale dojdzie do polsko-włoskiego starcia, jednak nikogo nie można lekceważyć. Wszystkie mecze Klubowych Mistrzostw Świata w siatkówce transmitowane będą na antenach sportowych Polsatu.

