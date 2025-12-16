Ćwierćfinały Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie. Wyniki

Za nami rewanżowe spotkania ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie. Kto awansował do najlepszej czwórki?

Hokeiści walczą o krążek na lodowisku, jeden z zawodników leży na lodzie.
fot. PAP
Hokeiści walczą o krążek w meczu Ligi Mistrzów

Ćwierćfinały Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie. Wyniki

 

Ilves Tampere – Lulea Hockey 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
Pierwszy mecz: 2-3. Awans: Lulea Hockey.

 

Kalpa Kuopio – Brynas IF 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Pierwszy mecz: 1-5. Awans: Brynas IF.

 

Frolunda Goteborg – ERC Ingolstadt 2:2 (0:0, 1:2, 1:0)

Pierwszy mecz: 3-1. Awans: Frolunda.

 

EV Zug – Lukko Rauma 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Pierwszy mecz: 1-3. Awans: EV Zug.

Pary półfinałowe:

Lulea Hockey - EV Zug
Frolunda Goteborg - Brynas IF

HOKEJZIMOWE
