Czystki w klubie z Ekstraklasy! Trzech graczy na wylocie

Trzej piłkarze Krystian Palacz, Renat Dadashov i Florian Haxha mają możliwość szukania nowych klubów - oficjalnie ogłosiły władze Motoru Lublin, w barwach którego ostatnio występowali w PKO BP Ekstraklasie.

Portret Mateusza Stolarskiego, trenera Motoru Lublin, w czarnej kurtce z logo klubu.
Mateusz Stolarski - trener Motoru Lublin

22-letni Palacz z Motorem wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywkowej i rywalizował z Filipem Lubereckim na pozycji lewego obrońcy. W poprzednim sezonie wystąpił w 16 meczach ligowych, a w rundzie jesiennej tego sezonu, tylko w sześciu.

 

Pokładanych nadziei nie spełnili za to, pozyskani przed tą edycją rozgrywek, ofensywni zawodnicy Dadashov i Haxha.

 

Reprezentant Azerbejdżanu był zmiennikiem Karola Czubaka, grał w 11 meczach ligowych i nie zdobył ani jednej bramki. Trzykrotnie wychodził w podstawowej jedenastce.

 

Reprezentant Kosowa natomiast zaliczył tylko pięć występów w PKO BP Ekstraklasie, również bez gola.

 

To pierwsze decyzje kadrowe lubelskiego klubu w zimowej przerwie. Na konferencji prasowej po niedzielnym meczu z Jagiellonią Białystok trener Motoru Mateusz Stolarski zapowiedział, że dojdzie w tym okresie do transferów na niektórych pozycjach.

PAP
