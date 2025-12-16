Czystki w klubie z Ekstraklasy! Trzech graczy na wylocie

22-letni Palacz z Motorem wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywkowej i rywalizował z Filipem Lubereckim na pozycji lewego obrońcy. W poprzednim sezonie wystąpił w 16 meczach ligowych, a w rundzie jesiennej tego sezonu, tylko w sześciu.

Pokładanych nadziei nie spełnili za to, pozyskani przed tą edycją rozgrywek, ofensywni zawodnicy Dadashov i Haxha.

Reprezentant Azerbejdżanu był zmiennikiem Karola Czubaka, grał w 11 meczach ligowych i nie zdobył ani jednej bramki. Trzykrotnie wychodził w podstawowej jedenastce.

Reprezentant Kosowa natomiast zaliczył tylko pięć występów w PKO BP Ekstraklasie, również bez gola.

To pierwsze decyzje kadrowe lubelskiego klubu w zimowej przerwie. Na konferencji prasowej po niedzielnym meczu z Jagiellonią Białystok trener Motoru Mateusz Stolarski zapowiedział, że dojdzie w tym okresie do transferów na niektórych pozycjach.

PAP