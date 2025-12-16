Cenne zwycięstwo siatkarzy Jastrzębskiego Węgla! Zacięta walka sąsiadów w tabeli

Premierowa odsłona od początku toczyła się przy przewadze jastrzębian (5:2), którzy przez dłuższy czas utrzymywali punktowy dystans (16:12). Goście ruszyli do odrabiania strat - złapali kontakt z rywalami (17:16), a później wyrównali (20:20). Końcówka przyniosła sporo błędów, a zepsuta zagrywka Trefla ustaliła wynik na 25:23. Właśnie błędy własne pogrążyły w tym secie ekipę z Gdańska, która popełniła ich aż jedenaście.





Jastrzębianie mieli przewagę również w drugiej partii. Szybko odskoczyli na kilka punktów (6:2), a później jeszcze powiększyli przewagę - gdy asa posłał Nicolas Szerszeń, prowadzili 13:8. Gospodarze mieli przewagę w ataku (81% skuteczności w tym secie) i tym razem pewnie zmierzali po wygraną. W końcówce punktową zagrywkę dołożył Łukasz Usowicz (23:16), Anton Brehme wywalczył piłkę setową uderzeniem ze środka, a atak Łukasza Kaczmarka zamknął tę część meczu (25:18).

W trzecim secie do głosu doszli goście. Sygnał dał z pola serwisowego Aliaksei Nasevich, a później gdańszczanie wypracowali sobie cztery oczka zaliczki (5:9). Tym razem to Jastrzębski Węgiel musiał gonić wynik. Gospodarze złapali kontakt po wygraniu najdłuższej akcji tego meczu (16:17), a następnie wyrównali po ataku Michała Gierżota (18:18). Końcówka to gra punkt za punkt. Decydowały dwie akcje od stanu 23:23. Tobias Brand najpierw skutecznie zaatakował, a po chwili zaskoczył rywali zagrywką (23:25).

Kolejna odsłona również rozpoczęła się po myśli gdańszczan, którzy zaczęli budować przewagę od asa Aleksieja Nasewicza (3:6). Później gospodarze przegrywali 8:11 i popisali się kapitalną punktową serią przy zagrywkach Nicolasa Szerszenia, po której odwrócili wynik na 15:11! Siatkarze Trefla nie rezygnowali, w końcówce złapali kontakt z rywalami (23:22), ale błąd nadepnięcia linii przy zagrywce dał rywalom piłkę meczową (24:22), a Szerszeń zakończył to spotkanie efektownym atakiem z drugiej linii (25:23).

Najwięcej punktów: Łukasz Kaczmarek (17), Anton Brehme (13) – JSW; Aliaksei Nasevich (21), Tobias Brand (19) – Trefl. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku (51%-46%) i popełnili mniej błędów (22, przy 30 Trefla), ale gorzej od rywali punktowali zagrywką (2–6). MVP: Benjamin Toniutti.

JSW Jastrzębski Węgiel – Energa Trefl Gdańsk 3:1 (25:23, 25:18, 23:25, 25:23)

JSW: Nicolas Szerszeń, Łukasz Usowicz, Łukasz Kaczmarek, Michał Gierżot, Anton Brehme, Benjamin Toniutti – Maksymilian Granieczny (libero) oraz Joshua Tuaniga, Mateusz Kufka, Adam Lorenc. Trener: Andrzej Kowal.

Trefl: Joe Worsley, Tobias Brand, Piotr Nowakowski, Aliaksei Nasevich, Piotr Orczyk, Moustapha M'Baye – Voitto Koykka (libero) oraz Damian Schulz, Rafał Sobański, Damian Kogut, Mariusz Schamlewski, Jordan Zaleszczyk. Trener: Mariusz Sordyl.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI