Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy zostaną rozegrane w dniach 16–21 grudnia 2025 w brazylijskim mieście Belem. W turnieju gra osiem drużyn, które w pierwszej fazie podzielono na dwie grupy po cztery zespoły.

W grupie A zagrają: Volei Renata (Brazylia, gospodarz), Aluron CMC Warta Zawiercie (Polska, finalista Ligi Mistrzów CEV), Praia Clube (Brazylia, klubowy wicemistrz Ameryki Południowej) oraz Al-Rayyan (Katar, triumfator Ligi Mistrzów AVC). W grupie B będą rywalizowały: Sada Cruzeiro (Brazylia, klubowy mistrz Ameryki Południowej), Osaka Bluteon (Japonia, finalista Ligi Mistrzów AVC), Sir Sicoma Monini Perugia (triumfator Ligi Mistrzów CEV) oraz Swehly Sports Club (Libia, klubowy Mistrz Afryki).



Aluron CMC Warta Zawiercie jest pierwszym polskim klubem od 2018 roku, który zdecydował się wziąć udział w tym turnieju. W ostatnich latach przedstawiciele PlusLigi rezygnowali z dalekich wypraw z powodu napiętego terminarza. Jurajscy Rycerze, którzy uzyskali kwalifikację jako uczestnicy finału Ligi Mistrzów 2025 przełamali ten trend.

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy. Terminarz. Kiedy mecze? O której godzinie?

16 grudnia:

14:00 Sada Cruzeiro - Osaka Bluteon

17:30 Sir Sicoma Monini Perugia - Swehly Sports Club

21:00 Al-Rayyan Sports - Praia Clube