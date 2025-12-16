KMŚ siatkarzy 2025. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy są rozgrywane w dniach 16–21 grudnia 2025 w brazylijskim mieście Belem. W rywalizacji o najlepszą klubową drużynę globu wystartowało osiem drużyn.

Zobacz także: Kiedy Aluron CMC Warta Zawiercie gra w Klubowych Mistrzostwach Świata? Daty, godziny meczów

KMŚ w siatkówce zostały rozegrane po raz pierwszy w 1989 roku. Imprezę wznowiono po kilkunastu latach przerwy w 2009 i od tego momentu odbywał się ona co roku. Obecna edycja jest dwudziestą w historii. Najwięcej triumfów na koncie mają włoski Trentino Volley oraz brazylijska Sada Cruzeiro, które wygrywały tę imprezę po pięć razy. Tytułu najlepszej klubowej drużyny świata broni Sada Cruzeiro, która w finale KMŚ 2024 pokonała Itas Trentino 3:1.

Transmisje spotkań Klubowych Mistrzostw Świata siatkarzy 2025 na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów KMŚ siatkarzy 2025:

2025-12-16: Sada Cruzeiro – Osaka Bluteon 0:3 (14:25, 18:25, 14:25)

2025-12-16: Sir Sicoma Monini Perugia – Swehly Sports Club (wtorek, godzina 17.20; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-12-16: Al-Rayyan Sports Club – Praia Clube (wtorek, godzina 20.50; transmisja – Polsat Sport 3)

RM, Polsat Sport