KMŚ siatkarzy 2025. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

W Brazylii rozpoczęły się Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy. Wśród ośmiu uczestników turnieju znalazł się również przedstawiciel Polski - Aluron CMC Warta Zawiercie. Sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów KMŚ siatkarzy 2025.

Trzech siatkarzy w białych koszulkach z numerami 6 i 11 oraz niebieskiej koszulce w środku, świętujących podczas meczu.
Siatkarze rywalizują o tytuł najlepszej klubowej drużyny świata.

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy są rozgrywane w dniach 16–21 grudnia 2025 w brazylijskim mieście Belem. W rywalizacji o najlepszą klubową drużynę globu wystartowało osiem drużyn.

 

KMŚ w siatkówce zostały rozegrane po raz pierwszy w 1989 roku. Imprezę wznowiono po kilkunastu latach przerwy w 2009 i od tego momentu odbywał się ona co roku. Obecna edycja jest dwudziestą w historii. Najwięcej triumfów na koncie mają włoski Trentino Volley oraz brazylijska Sada Cruzeiro, które wygrywały tę imprezę po pięć razy. Tytułu najlepszej klubowej drużyny świata broni Sada Cruzeiro, która w finale KMŚ 2024 pokonała Itas Trentino 3:1.

 

Transmisje spotkań Klubowych Mistrzostw Świata siatkarzy 2025 na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

 

Wyniki meczów KMŚ siatkarzy 2025:

 

2025-12-16: Sada Cruzeiro – Osaka Bluteon 0:3 (14:25, 18:25, 14:25)
2025-12-16: Sir Sicoma Monini Perugia – Swehly Sports Club (wtorek, godzina 17.20; transmisja – Polsat Sport 2)
2025-12-16: Al-Rayyan Sports Club – Praia Clube (wtorek, godzina 20.50; transmisja – Polsat Sport 3)

 

