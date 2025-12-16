Koniec spekulacji! Jest oficjalny komunikat Rakowa Częstochowa

Raków poinformował we wtorek, że skorzystano z opcji skrócenia wypożyczenia i Portugalczyk wraca do Częstochowy. Dodano jednak, że Zagłębie ma możliwość wykupienia 28-latka przed startem rundy wiosennej. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy z tego skorzysta, gdyż rzekomo kosztowałoby to ok. milion euro.

Leonardo Rocha rozegrał dla Zagłębia w ekstraklasie 11 meczów, w których strzelił siedem goli. Momentalnie stał się zatem jednym z faworytów do tytułu króla strzelców. Powrót Rochy może się wiązać z odejściem Marka Papszuna.

Nie było tajemnicą, że obaj panowie nie darzą się sympatią, w związku z czym Portugalczyk został wypożyczony do Zagłębia, a w jego miejsce sprowadzono Imada Rondicia. Powrót Rochy sprawia również, że nie można wykluczyć odejścia w styczniu Jonatana Brauta Brunesa.

Raków rozegra ostatni mecz w tym roku już w czwartek 18 grudnia, kiedy zmierzy się na wyjeździe w rozgrywkach Ligi Konferencji z Omonią.

Gdzie obejrzeć mecz Omonia - Raków. Transmisja TV i stream online



Transmisja meczu Omonia Nikozja - Raków Częstochowa rozpocznie się w czwartek o godzinie 20:20. Transmisja w Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Spotkanie będzie można śledzić również w ramach transmisji łączonej ze starć wszystkich polskich klubów w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 1.

Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 18:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.