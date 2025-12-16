Legendarny trener poprowadzi siatkarskiego giganta! Pracował w najlepszych klubach PlusLigi

Gardini trafił do Grecji w sezonie 2024/2025. Poprowadził Olympiakos do zwycięstw w Pucharze i Superpucharze, a także drugiego miejsca w greckiej ekstraklasie. Po sezonie pożegnał się jednak z zespołem. Umowę z Galatasaray podpisał na 1.5 roku, z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

Informację o zatrudnieniu uznanego szkoleniowca przekazano w mediach społecznościowych zespołu.

"Andrea Gardini został głównym trenerem męskiej drużyny siatkarskiej Galatasaray HDI Sigorta. Nasz klub podpisał z włoskim trenerem umowę na 1.5 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. W swojej karierze Gardini zdobył dwa tytuły mistrza Polski, jeden Puchar Polski, jeden Superpuchar Polski, jeden Puchar Grecji i jeden Superpuchar Grecji. Witamy Gardiniego w Galatasaray HDI Sigorta i życzymy mu powodzenia w nowej pracy" - napisano na Instagramie.

Włoch wcześniej pracował między innymi w PGE GiEK Skrze Bełchatów, Jastrzębskim Węglu, Gas Sales Piacenza, ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle i Indykpolu AZS-ie Olsztyn.

KP, Polsat Sport