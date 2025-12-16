Mirosław vs Świątek w wielkim finale Plebiscytu As Sportu 2025! Gdzie obejrzeć ogłoszenie wyników?

Wyniki Asa Sportu 2025 zostaną ogłoszone w środę 17 grudnia o godzinie 13:00 w trakcie specjalnej transmisji dostępnej w Polsacie Sport 1 oraz na stronach głównych Interii i Polsatsport.pl.

Ogłoszenie wyników tegorocznego Asa Sportu nastąpi równo miesiąc od inauguracji Plebiscytu. To już piąta edycja akcji, w której kibice wybierają najlepszego polskiego sportowca mijających 12 miesięcy. W 2025 roku As Sportu po raz pierwszy jest współorganizowany przez Interię i Polsat Sport. Na starcie rywalizacji czołowi dziennikarze sportowi w kraju wytypowali 38 kandydatur, z których 16 głosami kibiców trafiło do drugiego etapu, wzorowanego na drabince turniejowej z pojedynkami „jeden na jeden”. I to właśnie ta interaktywna i angażująca fanów formuła głosowania jest największym wyróżnikiem Asa Sportu. Do 11 grudnia trwało zbieranie głosów na finalistów, którymi zostały Aleksandra Mirosław oraz Iga Świątek. Mimo, że Plebiscyt wciąż trwa, to As Sportu 2025 już przyciągnął o 20% więcej kibiców niż rok wcześniej!

Finał Plebiscytu As Sportu 2025 w środę 17 grudnia o 13:00 w Polsacie Sport 1 i Interii

Już w środę 17 grudnia o godzinie 13:00 podczas specjalnej transmisji w Polsacie Sport 1 i na stronach głównych Interii i Polsatsport.pl, kibice przekonają się czy Iga Świątek zostanie Asem Sportu po raz czwarty, czy też Aleksandra Mirosław zrewanżuje się rywalce za finał ubiegłorocznej edycji. Aleksandra Szutenberg w studiu sportowej redakcji Polsatu gościć będzie managerów Polsatu Sport - Pawła Wójcika i Piotra Pykela oraz doświadczonych dziennikarzy Interii Sport – Tomasza Czernicha i Artura Gaca.

Oprócz ogłoszenia najlepszego sportowca Polski 2025 roku, eksperci szczegółowo prześledzą to, jak w drabince Plebiscytu rozkładały się głosy internautów. Z kolei Przemysław Iwańczyk porozmawia z najlepszymi komentatorami, specjalizującymi się w dyscyplinach i konkurencjach reprezentowanych przez topową szesnastkę Asa Sportu 2025. W programie nie zabraknie także rozmów na żywo oraz łączeń wideo z uczestnikami Plebiscytu.

As Sportu 2025 - dwie wyjątkowe nagrody od Interii Sport oraz Polsatu Sport

Redakcje Interii Sport oraz Polsatu Sport przyznają łącznie pięć statuetek Asa Sportu 2025. Oprócz czołowej trójki Plebiscytu, będą to także wyróżnienia dla najlepszego paralimpijczyka roku, wytypowanego przez sportową redakcję Interii, oraz dla sportowego wydarzenia 25-lecia. Ta ostatnia kategoria to nagroda Polsatu Sport, który w tym roku obchodzi ćwierć wieku swojego istnienia i w tym czasie towarzyszył polskim kibicom przy wszystkich najważniejszych sportowych momentach w XXI wieku.

