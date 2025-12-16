Nie żyje była reprezentantka Polski. Miała zaledwie 25 lat
Tragiczne wieści przekazał polski klub rugby, Black Roses Posnania. W wieku zaledwie 25 lat zmarła zawodniczka Polina Krakowska.
Nie żyje była reprezentantka Polski. Miała zaledwie 25 lat
- Polina Krakowska była reprezentantką Polski w rugby
- W 2017 roku brała udział w młodzieżowych mistrzostwach Europy
- Grała w drużynie Black Roses
- Klub Black Roses przekazał informację o jej śmierci
- Miała 25 lat
- Przyczyny śmierci nie zostały podane do wiadomości publicznej
Krakowska była reprezentantką Polski w rugby. W 2017 roku wzięła udział w młodzieżowych mistrzostwach Europy w tej dyscyplinie.
ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje legendarny piłkarz. Przegrał walkę z chorobą
Na co dzień występowała w drużynie Black Roses. To właśnie poznański klub przekazał wstrząsającą informację.
"Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy że odeszła Polina Krakowska (Kharlamova). Wraz z całym Klubem składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia dla Rodziny i Bliskich" - czytamy w komunikacie.
Krakowska miała 25 lat. Klub nie poinformował o przyczynach śmierci.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Majewski: Współpraca PZLA z Wojskiem Polskim jest bardzo dobra