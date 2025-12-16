Nie żyje była reprezentantka Polski. Miała zaledwie 25 lat

Jakub ŻelepieńInne

Tragiczne wieści przekazał polski klub rugby, Black Roses Posnania. W wieku zaledwie 25 lat zmarła zawodniczka Polina Krakowska.

Portret młodej kobiety w koszulce sportowej z logotypem Polski.
fot. Facebook/BlackRosesPosnania
Krakowska była reprezentantką Polski w rugby. W 2017 roku wzięła udział w młodzieżowych mistrzostwach Europy w tej dyscyplinie.

 

Na co dzień występowała w drużynie Black Roses. To właśnie poznański klub przekazał wstrząsającą informację.

 

"Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy że odeszła Polina Krakowska (Kharlamova). Wraz z całym Klubem składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia dla Rodziny i Bliskich" - czytamy w komunikacie. 

 

Krakowska miała 25 lat. Klub nie poinformował o przyczynach śmierci. 

