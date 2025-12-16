Nie żyje była reprezentantka Polski. Miała zaledwie 25 lat

Krakowska była reprezentantką Polski w rugby. W 2017 roku wzięła udział w młodzieżowych mistrzostwach Europy w tej dyscyplinie.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje legendarny piłkarz. Przegrał walkę z chorobą



Na co dzień występowała w drużynie Black Roses. To właśnie poznański klub przekazał wstrząsającą informację.

"Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy że odeszła Polina Krakowska (Kharlamova). Wraz z całym Klubem składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia dla Rodziny i Bliskich" - czytamy w komunikacie.

Krakowska miała 25 lat. Klub nie poinformował o przyczynach śmierci.