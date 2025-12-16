Nie żyje znany zawodnik MMA. Świat sportów walki w żałobie

Sporty walki

W wieku 45 lat zmarł Geronimo Dos Santos, brazylijski zawodnik MMA. Jego ciało wyłowiono z rzeki.

Czarno-białe zdjęcie zawodnika MMA Geronimo Dos Santosa stojącego w klatce, patrzącego przed siebie z podniesioną głową. W tle widoczna jest sylwetka innej osoby.
fot. YouTube
W wieku 45 lat zmarł Geronimo Dos Santos, weteran sportów walki
  • Zmarł Geronimo Dos Santos, weteran MMA
  • Jego ciało znaleziono w rzece
  • Miał na koncie ponad 70 walk w MMA, z czego 45 wygranych
  • W ostatnich latach rywalizował także w walkach na gołe pięści

Świat sportów walki w żałobie. W wieku 45 lat zmarł Geronimo Dos Santos, weteran, jeśli chodzi o starty w formule MMA. Ciało brazylijskiego zawodnika zostało wyłowione z rzeki w Sao Gabriel da Cachoeira. Dos Santos miał kąpać się w wodzie i już z niej nie wrócił.

 

ZOBACZ TAKŻE: Niepokojące wieści z obozu Oleksiejczuka po debiucie w UFC! "Słabo to wygląda"

 

"Mondragon" stoczył w formule MMA ponad 70 walk - wygrał 45, a przegrał 26. Walczył w największych organizacjach MMA na świecie. W 2012 roku związał się umową z UFC, jednak ostatecznie nie zadebiutował w szeregach amerykańskiego giganta.

 

Na początku 2022 roku miał wystąpić w organizacji FEN, ale jego walka z Michałem Andryszakiem została odwołana tuż przed galą.

 

W ostatnich latach rywalizował także w formule walk na gołe pięści.

BS, Polsat Sport
