Norwegowie są pewni. Lech może stracić trenera

"FK Molde dogadało się z Tjelmelandem" - brzmi tytuł wtorkowego artykułu. Dziennikarze poinformowali jednak, że aktualny asystent Nielsa Frederiksena przejmie norweski zespół dopiero w maju 2026 roku, kiedy zakończy się sezon ekstraklasy. W związku z tym, że rozmowy między trenerem a Molde zintensyfikowały się w ostatnich dniach, nie można jednak wykluczyć, że klub postara się wykupić trenera przed końcem kontraktu.

Dodano, że norweski zespół ustalił również warunki umowy ze Martinem Falkiem, który zostanie asystentem Tjelmelanda. Mało tego, ma on zostać przedstawiony już w tym tygodniu i poprowadzić drużynę do czasu rozstania 36-latka z Lechem.

Władze Molde mają nadzieję, że uda się dogadać z aktualnym mistrzem Polski, by szkoleniowiec przyleciał do Norwegii już na okres przygotowawczy. Portal przekazał, że przedstawiciele klubu przebywają obecnie w naszym kraju, by jak najszybciej osiągnąć porozumienie. "Mówi się, że Molde jest gotowe dołożyć wszelkich starań, aby Polacy zaakceptowali porozumienie tu i teraz" - czytamy.

Gdyby tego było mało, to w poniedziałek Lech ogłosił odejście innego asystenta Markusa Uglebjerga. Dyrektor sportowy Tomasz Rząsa zdradził powód odejścia.

- Trener Markus Uglebjerg z powodów osobistych żegna się po rundzie jesiennej z naszym klubem. Bardzo dziękujemy mu za kilka miesięcy pracy i życzymy powodzenia w dalszej karierze trenerskiej. A my pracujemy nad kształtem sztabu szkoleniowego na rundę wiosenną, toczymy rozmowy z kandydatami i będziemy informować o szczegółach, kiedy zamkniemy ten temat - podsumował na oficjalnej stronie.

Do zakończenia roku Lechowi pozostał już tylko jeden mecz.

Gdzie obejrzeć mecz Sigma - Lech? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Sigma Ołomuniec - Lech Poznań rozpocznie się w czwartek o godzinie 20:20. Transmisja w Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Spotkanie będzie można śledzić również w ramach transmisji łączonej ze starć wszystkich polskich klubów w Polsacie Sport 1 i Polsacue Sport Premium 1.

Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 18:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.