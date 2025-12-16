Oto partnerki siatkarzy PGE Projektu Warszawa. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)

Siatkówka

Oto partnerki siatkarzy PGE Projektu Warszawa. Z kim są związani zawodnicy tego klubu PlusLigi?

Sezon PlusLigi trwa w najlepsze. Przed startem rozgrywek eksperci typowali, że Projekt powalczy o czołowe lokaty w siatkarskiej ekstraklasie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tak dziś wygląda Katarzyna Skowrońska. Słynna siatkarka nadal zachwyca (ZDJĘCIA)

 

Siatkarze klubu z Warszawy mogą liczyć na wyjątkowe wsparcie - swoich rodzin czy partnerek.

 

Z kim związani są zawodnicy Projektu?

Partnerki siatkarzy Projektu Warszawa: 

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BARTOSZ BEDNORZJAKUB KOCHANOWSKIPGE PROJEKT WARSZAWAPLUSLIGASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: PGE Budowlani Łódź - Eco Harpoon LOS Nowy Dwór. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 