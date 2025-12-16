3:0! Zdecydowane zwycięstwo siatkarzy Perugii na inaugurację KMŚ

Siatkarze Perugii byli zdecydowanymi faworytami konfrontacji z czołowym zespołem Afryki, libijskim Swehly Sports Club. Już od pierwszych akcji meczu starali się wywiązać ze swej roli (5:0), a później jeszcze powiększali przewagę, która w pewnym momencie przekroczyła dziesięć oczek (17:6). Ekipa z Italii dominowała w ataku i bloku. Właśnie punktowy blok dał piłkę setową (24:9), a seta zamknął skutecznym atakiem Kamil Semeniuk (25:10).

W drugiej odsłonie Perugia również od początku do końca nadawała ton wydarzeniom na boisku. Szybko wypracowała sobie wyraźną przewagę (10:4) i spokojnie zmierzała po wygraną. W ostatniej akcji seta skutecznie zaatakował Yuki Ishikawa (25:14).

Z seta na set drużyna z Libii grała lepiej, odważniej, jednak nie na tyle dobrze, by nawiązać wyrównaną walkę z tegorocznym triumfatorem Ligi Mistrzów CEV. Drużyna z Afryki na początku trzeciej partii zanotowała pierwszy w tym meczu punktowy blok i pierwszego asa. Gra toczyła się przy przewadze Perugii, która w środkowej części seta odskoczyła na pięć oczek (14:9). Później kontrolowała sytuację - przestrzelona zagrywka rywali dała piłkę meczową (24:17), a spotkanie zamknął skutecznym atakiem Donovan Dzavoronok (25:18).

Najwięcej punktów: Wassim Ben Tara (10) – Perugia; Mohamed Garwash (9) – Swehly. Kamil Semeniuk zagrał w pierwszym i drugim secie, wywalczył w ataku trzy oczka dla zwycięzców. Perugia dominowała w ataku, bloku (10–2), na zagrywce (8–1) i popełniła mniej błędów (16, przy 24 rywali).

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy są rozgrywane w dniach 16–21 grudnia 2025 w brazylijskim mieście Belem. W turnieju rywalizuje osiem zespołów. We wcześniejszym meczu grupy B siatkarze Sada Cruzeiro gładko przegrali z Osaka Bluteon 0:3.



Sir Sicoma Monini Perugia – Swehly Sports Club 3:0 (25:10, 25:14, 25:18)

Perugia: Sebastian Sole, Kamil Semeniuk, Wassim Ben Tara, Agustin Loser, Simone Giannelli, Oleh Plotnytskyi – Massimo Colaci (libero) oraz Donovan Dzavoronok, Yuki Ishikawa, Bryan Argilagos. Trener: Angelo Lorenzetti.

Swehly: Ali Jineefah, Abdulsalam Belrous, Abdallah Abdalsalam, Mohamed Garwash, Mohamed Abdalla Aween, Elhoush Soltan – Foad Elmaarug (libero) oraz Babani Mohammed Arif, Touban Shahout, Ayoub Al Baghdadi. Trener: Khaled Belaid.

KMŚ SIATKARZY - WYNIKI I TABELE