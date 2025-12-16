Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast?

Podcast poprowadzą Tomasz Hajto i Roman Kołtoń. Eksperci Polsatu Sport wezmą pod lupę przede wszystkim decydujące starcia polskich drużyn w Lidze Konferencji. Już w czwartek Raków, Jagiellonia, Lech oraz Legia rozegrają swoje mecze w ramach ostatniej kolejki fazy ligowej europejskiego pucharu.

Podopieczni Marka Papszuna jako jedyni są już pewni gry wiosną (co najmniej w 1/16 finału), z kolei "Wojskowi" definitywnie pożegnali się z marzeniami o awansie jeszcze przed ostatnim starciem.

ZOBACZ TAKŻE: Czuć opary. A przecież w czwartek jeszcze puchary!

Prowadzący nie ominą też tematu gigantycznego kryzysu przy Łazienkowskiej. Warszawianie w ubiegłą niedzielę przebili najgorszą passę w historii klubu z sezonu 1966/67 - nie wygrali żadnego z ostatnich 11 spotkań. Drużyna prowadzona przez Inakiego Astiza zimę spędzi w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy. To nie koniec problemów: stołeczny klub odpadł już z Ligi Konferencji, a także z Pucharu Polski, tracąc tym samym szansę na obronę trofeum.

Transmisja programu Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek w środę o godzinie 9:00.

Polsat Sport