Objawienie kadry może zmienić klub. Chce go były trener

Piłka nożna

Przemysław Wiśniewski zadebiutował we wrześniu w reprezentacji Polski i szybko zrobiło się o nim głośno. Jak się okazuje, 27-latek już niebawem może zmienić pracodawcę.

Piłkarz w białej koszulce z godłem Polski na piersi, z numerem 3 na plecach, biegnie po zielonej murawie stadionu w kierunku piłki.
fot. Cyfrasport
Przemysław Wiśniewski może zmienić klub

Dziennik "Il Secolo XIX" poinformował, że Fiorentina rozważa sprowadzenie Wiśniewskiego ze Spezii. "Jeden z dwóch agentów piłkarza ma niebawem pojawić we Włoszech i spotkać się z władzami Fiorentiny" - czytamy.

 

Zwolennikiem tego transferu ma być trener Paolo Vanoli, który nieco ponad miesiąc temu przejął zespół, a współpracował z Polakiem w Venezii. Trudno jednak wyrokować, czy szkoleniowiec długo utrzyma stanowisko, gdyż Fiorentina nie wygrała jeszcze dotąd meczu i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Serie A. 

 

Równie słabo rozgrywki Serie B zaczęła właśnie Spezia, która zdobyła do tej pory jedynie 14 pkt i okupuje 17. miejsce. Portal spezia1906.com uważa nawet, że Wiśniewski to jeden z najbardziej krytykowanych zawodników za "koszmarny" początek sezonu.

FIORENTINAPIŁKA NOŻNAPRZEMYSŁAW WIŚNIEWSKIREPREZENTACJASERIE ATRANSFERWŁOCHY
