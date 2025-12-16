Objawienie kadry może zmienić klub. Chce go były trener

Dziennik "Il Secolo XIX" poinformował, że Fiorentina rozważa sprowadzenie Wiśniewskiego ze Spezii. "Jeden z dwóch agentów piłkarza ma niebawem pojawić we Włoszech i spotkać się z władzami Fiorentiny" - czytamy.

Zwolennikiem tego transferu ma być trener Paolo Vanoli, który nieco ponad miesiąc temu przejął zespół, a współpracował z Polakiem w Venezii. Trudno jednak wyrokować, czy szkoleniowiec długo utrzyma stanowisko, gdyż Fiorentina nie wygrała jeszcze dotąd meczu i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Serie A.

Równie słabo rozgrywki Serie B zaczęła właśnie Spezia, która zdobyła do tej pory jedynie 14 pkt i okupuje 17. miejsce. Portal spezia1906.com uważa nawet, że Wiśniewski to jeden z najbardziej krytykowanych zawodników za "koszmarny" początek sezonu.