Sensacja w pierwszym meczu KMŚ siatkarzy! Rozgromili obrońców tytułu

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy 2025 są rozgrywane w mieście Belem. Kluby z Brazylii zwykle bardzo dobrze radziły sobie w tej imprezie, gdy grały na własnym terenie. Sada Cruzeiro Volei pięć razy wywalczyła tytuł najlepszej drużyny globu i każdy z tych triumfów osiągnęła, gdy gospodarzem imprezy była Brazylia. Podobnie było w 2024 roku, gdy w finale pokonała Itas Trentino 3:1.

Obrońcy tytułu w tej edycji zaliczyli jednak spory falstart. Na inaugurację rozegrali bardzo słabe zawody i zostali wręcz rozbici w konfrontacji z japońską drużyną Osaka Bluteon, którą prowadzi doskonale znany polskim kibicom fiński szkoleniowiec Tuomas Sammelvuo. Przegrali 0:3 i to bardzo wyraźnie - w żadnym z setów nie zbliżyli się nawet do dwudziestu zdobytych punktów (14:25, 18:25, 14:25).

Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył Shoma Tomita - 19 (14/17 = 82% skuteczności w ataku, dołożył asa i cztery bloki), a następnie Miguel Angel Lopez - 13 i Yuji Nishida - 11; w ekipie pokonanych najlepiej punktował Douglas Souza, który wywalczył 7 oczek. Drużyna z Brazylii była słabsza w każdym elemencie - gorzej punktowała w ataku, bloku (2–9) oraz zagrywką (3–9).

Skrót meczu Sada Cruzeiro – Osaka Bluteon:



W grupie B KMŚ z Sada Cruzeiro i Osaka Bluteon rywalizują również włoska Sir Sicoma Monini Perugia oraz Swehly Sports Club z Libii. Dwie najlepsze drużyny w tabeli wywalczą awans do półfinału.

