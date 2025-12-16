Sensacja w pierwszym meczu KMŚ siatkarzy! Rozgromili obrońców tytułu
Pierwszy mecz rozgrywanych w Brazylii Klubowych Mistrzostw Świata siatkarzy przyniósł zaskakujące rozstrzygnięcie. Broniąca tytułu najlepszej drużyny globu Sada Cruzeiro przegrała w trzech krótkich setach z japońską ekipą Osaka Bluteon.
Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy 2025 są rozgrywane w mieście Belem. Kluby z Brazylii zwykle bardzo dobrze radziły sobie w tej imprezie, gdy grały na własnym terenie. Sada Cruzeiro Volei pięć razy wywalczyła tytuł najlepszej drużyny globu i każdy z tych triumfów osiągnęła, gdy gospodarzem imprezy była Brazylia. Podobnie było w 2024 roku, gdy w finale pokonała Itas Trentino 3:1.
Zobacz także: KMŚ siatkarzy 2025. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)
Obrońcy tytułu w tej edycji zaliczyli jednak spory falstart. Na inaugurację rozegrali bardzo słabe zawody i zostali wręcz rozbici w konfrontacji z japońską drużyną Osaka Bluteon, którą prowadzi doskonale znany polskim kibicom fiński szkoleniowiec Tuomas Sammelvuo. Przegrali 0:3 i to bardzo wyraźnie - w żadnym z setów nie zbliżyli się nawet do dwudziestu zdobytych punktów (14:25, 18:25, 14:25).
Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył Shoma Tomita - 19 (14/17 = 82% skuteczności w ataku, dołożył asa i cztery bloki), a następnie Miguel Angel Lopez - 13 i Yuji Nishida - 11; w ekipie pokonanych najlepiej punktował Douglas Souza, który wywalczył 7 oczek. Drużyna z Brazylii była słabsza w każdym elemencie - gorzej punktowała w ataku, bloku (2–9) oraz zagrywką (3–9).
Skrót meczu Sada Cruzeiro – Osaka Bluteon:
W grupie B KMŚ z Sada Cruzeiro i Osaka Bluteon rywalizują również włoska Sir Sicoma Monini Perugia oraz Swehly Sports Club z Libii. Dwie najlepsze drużyny w tabeli wywalczą awans do półfinału.
Sada Cruzeiro – Osaka Bluteon 0:3 (14:25, 18:25, 14:25)Przejdź na Polsatsport.pl