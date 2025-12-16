Sensacja w pierwszym meczu KMŚ siatkarzy! Rozgromili obrońców tytułu

Robert MurawskiSiatkówka

Pierwszy mecz rozgrywanych w Brazylii Klubowych Mistrzostw Świata siatkarzy przyniósł zaskakujące rozstrzygnięcie. Broniąca tytułu najlepszej drużyny globu Sada Cruzeiro przegrała w trzech krótkich setach z japońską ekipą Osaka Bluteon.

Siatkarz w niebieskim stroju odbija piłkę nad siatką, podczas gdy siatkarz w białym stroju z numerem 81 próbuje go zablokować.
fot. FIVB
Sada Cruzeiro przegrała z japońską drużyną Osaka Bluteon 0:3 na inaugurację KMŚ siatkarzy 2025.

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy 2025 są rozgrywane w mieście Belem. Kluby z Brazylii zwykle bardzo dobrze radziły sobie w tej imprezie, gdy grały na własnym terenie. Sada Cruzeiro Volei pięć razy wywalczyła tytuł najlepszej drużyny globu i każdy z tych triumfów osiągnęła, gdy gospodarzem imprezy była Brazylia. Podobnie było w 2024 roku, gdy w finale pokonała Itas Trentino 3:1.

 

Zobacz także: KMŚ siatkarzy 2025. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

 

Obrońcy tytułu w tej edycji zaliczyli jednak spory falstart. Na inaugurację rozegrali bardzo słabe zawody i zostali wręcz rozbici w konfrontacji z japońską drużyną Osaka Bluteon, którą prowadzi doskonale znany polskim kibicom fiński szkoleniowiec Tuomas Sammelvuo. Przegrali 0:3 i to bardzo wyraźnie - w żadnym z setów nie zbliżyli się nawet do dwudziestu zdobytych punktów (14:25, 18:25, 14:25).

 

Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył Shoma Tomita - 19 (14/17 = 82% skuteczności w ataku, dołożył asa i cztery bloki), a następnie Miguel Angel Lopez - 13 i Yuji Nishida - 11; w ekipie pokonanych najlepiej punktował Douglas Souza, który wywalczył 7 oczek. Drużyna z Brazylii była słabsza w każdym elemencie - gorzej punktowała w ataku, bloku (2–9) oraz zagrywką (3–9).

 

Skrót meczu Sada Cruzeiro – Osaka Bluteon:

Zobacz także

 

W grupie B KMŚ z Sada Cruzeiro i Osaka Bluteon rywalizują również włoska Sir Sicoma Monini Perugia oraz Swehly Sports Club z Libii. Dwie najlepsze drużyny w tabeli wywalczą awans do półfinału.

 

Sada Cruzeiro – Osaka Bluteon 0:3 (14:25, 18:25, 14:25)

Przejdź na Polsatsport.pl
KLUBOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA W SIATKÓWCEKMŚKMŚ SIATKARZY 2025OSAKA BLUTEONSADA CRUZEIROSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Developres Rzeszów - ITA TOOLS Stal Mielec. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 