Sensacyjny transfer do PlusLigi! Biorą siatkarza z trzeciego poziomu rozgrywkowego

Norwid Częstochowa zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z zaledwie jednym zwycięstwem na koncie. Drużyna nie prezentuje oczekiwanego poziomu i nie potrafi nawiązać do dobrej dyspozycji z ubiegłego sezonu. Dość powiedzieć, że w obecnej kampanii ligowej wygrali zaledwie jeden mecz. Lepiej poszło im w Pucharze Challenge, gdzie na inaugurację pokonali słoweński OK I-Vent Maribor 3:1.

ZOBACZ TAKŻE: O krok od sensacji w PlusLidze! Urwali punkt ekipie mistrza Polski

Aby ratować sytuację w lidze, zespół z Częstochowy wciąż szuka wzmocnień składu. Najnowszym nabytkiem zostanie 21-letni libero Bartłomiej Ostój. Wychowanek Energetyka Poznań trafi do Norwida jeszcze w tym sezonie, co zakomunikował II-ligowy klub.

- Z ogromną dumą i wzruszeniem informujemy, że Bartłomiej Ostój stawia kolejny, wielki krok w swojej karierze i zmienia barwy klubowe, trafiając do PlusLigi. Już w tym sezonie Bartek będzie reprezentował barwy Norwida Częstochowa - brzmi komunikat w mediach społecznościowych klubu.

Ostój dotychczasową karierę spędził właśnie w Energetyku. Przez siedem lat był fundamentem poznańskiej drużyny, zaczynając od szczebli młodzieżowych, aż po pierwszy zespół. Na swoim koncie ma brązowy medal mistrzostw Polski kadetów, piąte miejsce w mistrzostwach Polski juniorów, a także dwukrotny udział w półfinałach II ligi, w których walczył o awans na zaplecze PlusLigi.

Najbliższe spotkanie Norwid Częstochowa rozegra 17 grudnia. Ostatnia drużyna tabeli podejmie ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.

JZ, Polsat Sport