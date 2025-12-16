Sensacyjny transfer do PlusLigi! Biorą siatkarza z trzeciego poziomu rozgrywkowego
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa rozgrywa słaby sezon w PlusLidze mężczyzn. Będąca w kryzysie drużyna wciąż poszukuje wzmocnień składu. Tym razem postawiono na siatkarza z trzeciego poziomu rozgrywkowego.
Norwid Częstochowa zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z zaledwie jednym zwycięstwem na koncie. Drużyna nie prezentuje oczekiwanego poziomu i nie potrafi nawiązać do dobrej dyspozycji z ubiegłego sezonu. Dość powiedzieć, że w obecnej kampanii ligowej wygrali zaledwie jeden mecz. Lepiej poszło im w Pucharze Challenge, gdzie na inaugurację pokonali słoweński OK I-Vent Maribor 3:1.
Aby ratować sytuację w lidze, zespół z Częstochowy wciąż szuka wzmocnień składu. Najnowszym nabytkiem zostanie 21-letni libero Bartłomiej Ostój. Wychowanek Energetyka Poznań trafi do Norwida jeszcze w tym sezonie, co zakomunikował II-ligowy klub.
- Z ogromną dumą i wzruszeniem informujemy, że Bartłomiej Ostój stawia kolejny, wielki krok w swojej karierze i zmienia barwy klubowe, trafiając do PlusLigi. Już w tym sezonie Bartek będzie reprezentował barwy Norwida Częstochowa - brzmi komunikat w mediach społecznościowych klubu.
Ostój dotychczasową karierę spędził właśnie w Energetyku. Przez siedem lat był fundamentem poznańskiej drużyny, zaczynając od szczebli młodzieżowych, aż po pierwszy zespół. Na swoim koncie ma brązowy medal mistrzostw Polski kadetów, piąte miejsce w mistrzostwach Polski juniorów, a także dwukrotny udział w półfinałach II ligi, w których walczył o awans na zaplecze PlusLigi.
Najbliższe spotkanie Norwid Częstochowa rozegra 17 grudnia. Ostatnia drużyna tabeli podejmie ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.