Pierwszy set dla gości, reszta dla Skry! Dziewiąta wygrana siatkarzy z Bełchatowa

Spotkanie lepiej rozpoczęli siatkarze z Suwałk (3:6), gospodarze złapali kontakt, ale Ślepsk odpowiedział serią wygranych akcji od stanu 7:8 do 7:13. Bełchatowianie długo gonili wynik i w końcówce wyrównali (21:21). Goście mieli piłkę setową po ataku Asparuha Asparuhowa (23:24), ale siatkarze Skry blokiem doprowadzili do gry na przewagi. W niej górą byli suwalczanie (25:27).

Zobacz także: KMŚ siatkarzy 2025. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Druga odsłona miała jednostronny przebieg i dominowali w niej siatkarze z Bełchatowa, którzy mieli przewagę w ataku, dokładali punkty blokiem i popełnili zaledwie jeden błąd. Skra już na początku odskoczyła na kilka oczek, później powiększyła różnicę (14:7), która w pewnym momencie doszła do dziesięciu punktów, gdy skutecznie zaatakował Daniel Chitigoi (20:10). Wynik na 25:14 ustalił skutecznym atakiem Arkadiusz Żakieta.

Początek trzeciego seta to równa gra obu zespołów (9:9), a w środkowej części seta znów inicjatywę przejęli gospodarze (18:14). Suwalczanie próbowali jeszcze gonić wynik, ale dwie ostatnie akcje tej części meczu padły łupem Skry - błąd rywali i as Michała Szalachy przesądziły o ich zwycięstwie 25:21.

Kolejna odsłona, podobnie jak poprzednia, również do pewnego momentu była wyrównana (9:9). Później skutecznie grająca drużyna z Bełchatowa wypracowała sobie punktową zaliczkę (13:10, 17:12). Seria czterech wygranych akcji w końcówce właściwie rozstrzygnęła seta (22:14). Michał Szalacha atakiem ze środka wywalczył piłkę meczową, a po chwili piłka po ataku suwalczan wylądowała na aucie i ta akcja zakończyła zmagania obu ekip (25:16).

Najwięcej punktów: Daniel Chitigoi (17), Bartłomiej Lemański (16), Michał Szalacha (15), Antoine Pothron (15), Arkadiusz Żakieta (12) – Skra; Henrique Honorato (20), Asparuh Asparuhov (16), Bartosz Filipiak (14) – Ślepsk. Siatkarze Skry byli skuteczniejsi w ataku (55%-47%), lepiej punktowali blokiem (12-5) i popełnili mniej błędów (16, przy 25 przeciwników). MVP: Grzegorz Łomacz.

PGE GiEK Skra Bełchatów – Ślepsk Malow Suwałki 3:1 (25:27, 25:14, 25:21, 25:16)

Skra: Bartłomiej Lemański, Grzegorz Łomacz, Antoine Pothron, Michał Szalacha, Arkadiusz Żakieta, Daniel Chitigoi – Kamil Szymura (libero) oraz Maksym Kędzierski (libero), Łukasz Wiśniewski, Kamil Szymendera. Trener: Krzysztof Stelmach.

Ślepsk: Henrique Honorato, David Smith, Bartosz Filipiak, Asparuh Asparuhov, Jan Nowakowski, Karol Jankiewicz – Bartosz Mariański (libero) oraz Jakub Rząca, Kamil Droszyński, Damian Wierzbicki, Jakub Kubacki (libero), Antoni Kwasigroch, Joaquin Gallego, Marcin Grzeszczak. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI