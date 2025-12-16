Szczęsny nie dał rady. FIFA ogłosiła najlepszego bramkarza roku

Alisson Becker z Liverpoolu, Thibaut Courtois z Realu Madryt, Emiliano Martinez z Aston Villi, Manuel Neuer z Bayernu Monachium, David Raya z Arsenalu, Yann Sommer z Interu, Wojciech Szczęsny oraz Gianluigi Donnarumma (PSG oraz Manchester City) - tak wyglądało grono kandydatów nominowanych do nagrody FIFA The Best. Tytuł zdobył Włoch, który przed rozpoczęciem sezonu przeniósł się do Anglii z Francji.

"To wielki zaszczyt zdobyć tę prestiżową nagrodę. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy na mnie głosowali" - powiedział, cytowany przez oficjalną stronę internetową Manchesteru City. "Jestem niezmiernie dumny, że zostałem uznany za najlepszego bramkarza na świecie, wyprzedzając tak wspaniałych golkiperów, których darzę ogromnym szacunkiem" - powiedział.

I kontynuował: "To był niesamowity rok, który na długo pozostanie w mojej pamięci. Na dodatek uznanie za mój wkład w sukcesy osiągnięte w tym okresie jest dla mnie wzruszające. (...) Z optymizmem patrzę jednak w przyszłość, aby osiągnąć kolejne sukcesy z moim nowym klubem.

Donnarumma to drugi w historii włoski bramkarz, który zgarnął tę nagrodę. Pierwszym był w 2017 roku Gianluigi Buffon. Zwycięzców tego plebiscytu wybierają kapitanowie, selekcjonerzy oraz przedstawiciele mediów z krajów reprezentacji należących do FIFA oraz kibice. Tegoroczny okres głosowania trwał od 11 sierpnia 2024 do 2 sierpnia 2025.