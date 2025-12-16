Wielki siatkarski turniej ponownie w Polsce? Są nowe informacje!

Siatkówka

Polscy siatkarze w sezonie reprezentacyjnym 2025 zostali brązowymi medalistami mistrzostw świata, a także triumfatorami Ligi Narodów. Wygląda na to, że w przyszłym roku będą mieli okazję zaprezentować się przed własnymi kibicami. Wypłynęły nowe informacje.

Drużyna siatkarzy Polski ustawiona na boisku w pełnym składzie, z widownią kibiców na trybunach.
fot. PAP
Polska - Francja w Lidze Narodów w Gdańsku

Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła sezon 2025 brązowym medalem mistrzostw świata. Biało-czerwoni w półfinale przegrali z Włochami 0:3, ale w meczu o trzecie miejsce byli lepsi od jednej z rewelacji rozgrywek Czechów (3:1).

 

ZOBACZ TAKŻE: Rewolucja w siatkówce, FIVB potwierdza. Co to oznacza dla Polski?

 

Wcześniej Polacy triumfowali w Lidze Narodów. Jeden z turniejów grupowych odbył się w gdańskiej Ergo Arenie. Polacy rywalizowali wtedy z Iranem (3:2), Kubą (1:3), Bułgarią (2:3) i Francją (3:2).

 

Teraz wygląda na to, że znowu będziemy mogli oglądać siatkówkę na najwyższym poziomie w naszym kraju. Według najnowszych informacji Przeglądu Sportowego, Polska ma zorganizować jeden z turniejów Ligi Narodów w przyszłym roku. Nie ma sprecyzowanej informacji, gdzie dokładnie mają odbyć się rozgrywki. Dziennikarka Edyta Kowalczyk mówi potencjalnie o południowej lokalizacji w kraju.

 

Liga Narodów będzie przygotowaniem przed wrześniowymi mistrzostwami Europy, które odbędą się w Bułgarii, Finlandii, Rumuni i we Włoszech.

 

Polska trafiła do grupy B, w której zmierzy się z Macedonią Północną, Ukrainą, Portugalią, Izraelem i jednym ze współgospodarzy - Bułgarią.

JZ, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: TOP 10 akcji Developres Rzeszów w meczu Developres Rzeszów - ITA TOOLS Stal Mielec
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 