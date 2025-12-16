Wielki siatkarski turniej ponownie w Polsce? Są nowe informacje!

Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła sezon 2025 brązowym medalem mistrzostw świata. Biało-czerwoni w półfinale przegrali z Włochami 0:3, ale w meczu o trzecie miejsce byli lepsi od jednej z rewelacji rozgrywek Czechów (3:1).

ZOBACZ TAKŻE: Rewolucja w siatkówce, FIVB potwierdza. Co to oznacza dla Polski?

Wcześniej Polacy triumfowali w Lidze Narodów. Jeden z turniejów grupowych odbył się w gdańskiej Ergo Arenie. Polacy rywalizowali wtedy z Iranem (3:2), Kubą (1:3), Bułgarią (2:3) i Francją (3:2).

Teraz wygląda na to, że znowu będziemy mogli oglądać siatkówkę na najwyższym poziomie w naszym kraju. Według najnowszych informacji Przeglądu Sportowego, Polska ma zorganizować jeden z turniejów Ligi Narodów w przyszłym roku. Nie ma sprecyzowanej informacji, gdzie dokładnie mają odbyć się rozgrywki. Dziennikarka Edyta Kowalczyk mówi potencjalnie o południowej lokalizacji w kraju.

Liga Narodów będzie przygotowaniem przed wrześniowymi mistrzostwami Europy, które odbędą się w Bułgarii, Finlandii, Rumuni i we Włoszech.

Polska trafiła do grupy B, w której zmierzy się z Macedonią Północną, Ukrainą, Portugalią, Izraelem i jednym ze współgospodarzy - Bułgarią.

JZ, Polsat Sport