Wybrali piłkarza roku. Wszystko już jasne

Dembele zdobył z PSG poczwórną koronę: triumfował w Lidze Mistrzów, krajowej ekstraklasie, Pucharze Francji i Superpucharze Francji. Przegrał za to w finale Klubowych Mistrzostw Świata. Paryżanie ulegli Chelsea aż 0:3.

Obecnie kontuzjowana Bonmati, która do gry wróci dopiero za kilka miesięcy, była z kolei z Barceloną najlepsza w ekstraklasie, Pucharze Hiszpanii i Superpucharze Hiszpanii. W sezonie 2024/25 osiągała te sukcesy wraz m.in. z Ewą Pajor. Polka także była nominowana do nagrody FIFA, ale nie znalazła się w czołowej trójce.

Zwycięzców większości kategorii plebiscytu wyłoniły liczące się w równym stopniu głosowania kibiców, kapitanów i selekcjonerów męskich i kobiecych drużyn narodowych oraz przedstawicieli mediów.

Nagroda FIFA dla najlepszego piłkarza roku na świecie przyznawana jest od 1991 roku. W 2020 i 2021 roku odbierał ją Robert Lewandowski. W latach 2010-2015 plebiscyt połączył się ze Złotą Piłką magazynu „France Football”, ale obecnie znów są to osobne plebiscyty.

Laureaci plebiscytu The Best FIFA 2025:

Piłkarz Roku - Ousmane Dembele (Francja/Paris Saint-Germain)

Piłkarka Roku - Aitana Bonmati (Hiszpania/Barcelona)

Bramkarz Roku - Gianluigi Donnarumma (Włochy/Paris Saint-Germain i Manchester City)

Bramkarka Roku - Hannah Hampton (Anglia/Chelsea)

Trener Roku (drużyny męskie) - Luis Enrique (Hiszpania/Paris Saint-Germain)

Trener Roku (drużyny kobiece) - Sarina Wiegmann (Holandia/reprezentacja Anglii)

Bramka Roku (mężczyźni) - Santiago Montiel (Argentyna/Independiente)

Bramka Roku (kobiety) - Lizbeth Ovalle (Meksyk/Tigres UANL)

Fair Play - Andreas Harlass-Neuking (lekarz klubowy Jahn Regensburg)

Nagroda kibiców - fani klubu Zakho SC (Irak)

Męska Drużyna Roku: Gianluigi Donnarumma (Włochy/Paris Saint-Germain i Manchester City) - Achraf Hakimi (Maroko/Paris Saint-Germain), Willian Pacho (Ekwador/Paris Saint-Germain), Virgil van Dijk (Holandia/Liverpool), Nuno Mendes (Portugalia/Paris Saint-Germain) - Cole Palmer (Anglia/Chelsea), Jude Bellingham (Anglia/Real Madryt), Vitinha (Portugalia/Paris Saint-Germain), Pedri (Hiszpania/Barcelona) - Lamine Yamal (Hiszpania/Barcelona), Ousmane Dembele (Francja/Paris Saint-Germain)

Kobieca Drużyna Roku: Hannah Hampton (Anglia/Chelsea) - Lucy Bronze (Anglia/Chelsea), Leah Williamson (Anglia/Arsenal Londyn), Irene Paredes (Hiszpania/Barcelona), Ona Batlle (Hiszpania/Barcelona) - Aitana Bonmati (Hiszpania/Barcelona), Patricia Guijarro (Hiszpania/Barcelona), Claudia Pina (Hiszpania/Barcelona) - Mariona Caldentey (Hiszpania/Arsenal Londyn) - Alessia Russo (Anglia/Arsenal), Alexia Putellas (Hiszpania/Barcelona).

PAP