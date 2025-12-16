Za nami gala wieńcząca obchody Jubileuszu 90-lecia działalności olimpijskiej w Częstochowie

Patronat nad uroczystością objął Minister Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Gospodarzem wydarzenia był Andrzej Szewiński, poseł na Sejm RP pełniący jednocześnie funkcję prezesa RR PKOl w Częstochowie.

W gronie ponad trzystu gości obecni byli częstochowscy olimpijczycy: Ewa Dederko, Stanisław Gościniak, Piotr Gruszka, Jakub Jelonek, Krzysztof Śmigiel oraz Łukasz Żygadło.

W uroczystości wzięły też udział dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie oraz 40-osobowa grupa dzieci i młodzieży z polskich szkół na Litwie (Rejon Solecznicki) z Gienadijem Baranowiczem – starostą Białej Waki i Walerym Koczanem – przedstawicielem Wydziału Oświaty i Sportu Samorządu Rejonu Solecznickiego. Najważniejszymi wydarzeniami wieczoru były: prezentacja sztandaru RR PKOl, wykonanego przez Tomasza Pilarskiego – członka Rady, połączona z wbiciem gwoździ oraz wręczenie okolicznościowych medali sponsorom, darczyńcom i działaczom wspierającym naszą statutową działalność. Wśród wyróżnionych byli przedstawiciele Województwa Śląskiego, miast i gmin: Częstochowy, Kłobucka, Koziegłów, Olsztyna, Mstowa, Konopisk i Poczesnej oraz powiatu częstochowskiego.

Przedstawiciele tychże na ręce prezesa Szewińskiego złożyli okolicznościowe grawertony, podziękowania i listy gratulacyjne.

Medalami „Za Zasługi dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego” obdarowano: Agnieszkę Rataj, Zbigniewa Cierniaka, Tadeusza Kapicę, Pawła Michora i Jakuba Jelonka.

Galę prowadzili Ewa Lewandowska i Janusz Danek, a całość uroczystości przygotował wiceprezes RR PKOl Jerzy Raganiewicz.

radapkol.pl