Za nami gala wieńcząca obchody Jubileuszu 90-lecia działalności olimpijskiej w Częstochowie

W ubiegły czwartek 11.12.2025 r. w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie odbyła się gala wieńcząca obchody Jubileuszu 90-lecia działalności olimpijskiej w Częstochowie i regionie częstochowskim oraz 50-lecia istnienia Regionalnej Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie.

Dwóch mężczyzn prezentuje sztandar Regionalnej Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie.
fot. radapkol.pl

Patronat nad uroczystością objął Minister Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Gospodarzem wydarzenia był Andrzej Szewiński, poseł na Sejm RP pełniący jednocześnie funkcję prezesa RR PKOl w Częstochowie.

 

W gronie ponad trzystu gości obecni byli częstochowscy olimpijczycy: Ewa Dederko, Stanisław Gościniak, Piotr Gruszka, Jakub Jelonek, Krzysztof Śmigiel oraz Łukasz Żygadło.

 

W uroczystości wzięły też udział dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie oraz 40-osobowa grupa dzieci i młodzieży z polskich szkół na Litwie (Rejon Solecznicki) z Gienadijem Baranowiczem – starostą Białej Waki i Walerym Koczanem –  przedstawicielem Wydziału Oświaty i Sportu Samorządu Rejonu Solecznickiego.  Najważniejszymi wydarzeniami wieczoru  były: prezentacja sztandaru RR PKOl, wykonanego przez Tomasza Pilarskiego – członka Rady, połączona z wbiciem gwoździ  oraz wręczenie okolicznościowych medali sponsorom, darczyńcom i działaczom wspierającym naszą statutową działalność. Wśród wyróżnionych byli przedstawiciele Województwa Śląskiego, miast i gmin: Częstochowy, Kłobucka, Koziegłów, Olsztyna, Mstowa, Konopisk i Poczesnej oraz powiatu częstochowskiego. 

 

Przedstawiciele tychże na ręce prezesa Szewińskiego złożyli okolicznościowe grawertony,  podziękowania i listy gratulacyjne. 

 

Medalami „Za Zasługi dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego”  obdarowano: Agnieszkę Rataj, Zbigniewa Cierniaka, Tadeusza Kapicę, Pawła Michora i Jakuba Jelonka. 

 

Galę prowadzili Ewa Lewandowska i Janusz Danek, a całość uroczystości przygotował wiceprezes RR PKOl Jerzy Raganiewicz.

radapkol.pl
